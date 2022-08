Világmarketinget kaphat Székelyföld

A székelyudvarhelyi Chronos Consulting tulajdonosa, Lukács László vetette fel először, hogy a Székelyföldi kerékpáros-körverseny, vagy ahogy külföldön népszerűsítik, a Tour of Seklerland, idén Magyarországról rajtoljon. Az ötlet kedvező fogadtatásra talált a Szijjártó Péter magyar külügy- és külgazdasági miniszter, valamint Novák Károly Eduárd, Románia sportminisztere közötti, 2022. januári megbeszélésen, ahol a két ország közötti sportegyüttműködés gyors és látványos fellendítésének kérdése is terítékre került. A találkozón a Novák kabinetfőnökeként részt vevő Lukács ötletét azonnal felkarolták, de a megvalósítás ezzel együtt is rekordsebességűnek mondható.

A közel ötszázezer eurós költségvetésű verseny rajthelyszíneként eredetileg Budapest szerepelt, de az érdekelteknek hamar be kellett látniuk, hogy a Giro d’Italia után meredek dolog lenne hasonló célokra egy éven belül kétszer is lezárni a magyar fővárost. Az is ez ellen szólt a józanság jegyében, hogy ma még szinte lehetetlen Budapestről egy nap alatt Marosvásárhelyre áttelepíteni a verseny komplett bázisát, hogy mindjárt másnap folytatni lehessen a versenyt – márpedig egy ötnapos versenyen nem engedélyezett a szünnap.