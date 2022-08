A dicsőséges éremtáblázat és ami mögötte van

Kopasz Kanadában igazi bravúrként másik olimpiai számban, K-2 500-on is győzött Nádas Bencével. A duó tavay Tokióban ezer méteren volt negyedik, most ötszázon nyert, ami után nem is kérdéses, van értelme a közös folytatásnak.

Párizsra gondolva Kopasz Bálint miatt nincs okunk aggódni.

Női kenu kipipálva

Kopasz Bálint – és persze Nádas Bence – mellett Bragato Giada és Nagy Bianka teljesítményét muszáj kiemelni. (Előbbi olasz hangzású neve nem véletlen, az édesapja olasz, az édesanyja magyar, Bragato Giada Tiszaújvárosban nevelkedett és ott is sportol.) A két kenus a világbajnokságig idehaza is kevésbé volt ismert. Egyrészt a női kenura, noha immár teljes mértékben egyenjogúsították a férfival, még mindig kevesebb figyelem jut, mint a másik három szakágra, másrészt az elmúlt években itthon Balla Virág és Takács Kincső uralta a mezőnyt. A 2019-ben világbajnoki ezüstérmes duó Tokióban csak ötödik lett, ami már önmagában a lendületük megtorpanásáról árulkodott, az idei első válogatón aztán Bragato Giada és Nagy Bianka legyőzte Ballát és Takácsot, akik ezután úgy döntöttek, külön utakon folytatják.

A két 21 éves tehetség a világbajnokságon bizonyította, hogy a nemzetközi mezőnyben is számolni kell velük. A párosban szerzett két bronzérem közül természetesen az ötszázon elért az értékesebb, hiszen az olimpiai szám. Majd a négyessel hoztak egy harmadik bronzot is. Ha továbbra is egyenletes marad a fejlődésük, a párizsi olimpián minimum a dobogóra esélyesként indulnak.