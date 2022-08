Csattanó a vb-n: Kopasz Bálint párosban is felért a csúcsra!

– Az elő- és középfutamban túl gyorsan akartuk megindítani a hajót a végén, ami nem volt az igazi. Bálint javaslatára ezúttal lassabban indítottunk, és teljesen összeállt a kép. Az utolsó százon már vigyorogva eveztem, hihetetlen volt, hogyan mentünk, és hogy még mindig tudunk gyorsulni – ecsetelte a tökéletes taktika titkát Nádas Bence az M4 Sportnak nyilatkozva, majd felidézte, milyen sokat várt erre a sikerre, hiszen 2014-ben a 4x200 méteren győztes magyar váltó tagjaként robbant be a nemzetközi élmezőnybe, azót azonban nem tudott nyerni 2017-ben, ugyancsak K-2 500-on Tótka Sándorral második, 2018-ban pedig K-1 500-on harmadik volt a vb-n.

– Legutóbb tizennyolc éves koromban nyertem felnőtt vébén, talán túl korán is ízlelhettem bele, milyen öröm ez. Azóta hiányzott ez a pályafutásomból, ráadásul most olimpiai számban lettünk a világ legjobbjai. Látjuk, milyen eredményes a közös munka, szeretnénk a továbbiakban is folytatni – tette hozzá 26 éves versenyző.

– Elképesztő verseny volt, jó formában érkeztünk, de a döntőben mentünk eddig a legjobban – vette át a szót Kopasz Bálint. – Az utolsó százon éreztem, hogy elöl vagyunk, mesebeli érzés volt, és tényleg remekül sikerült az indulásunk is, főleg, hogy azon a késői szakaszon valósítottuk meg, amikor már mindenki karja savasodik.

Talán ez a legértékesebb siker az egész világbajnokságon, hiszen új olimpiai számként a kétszáz és az ezer méterről is jöttek klasszisok a mezőnybe.

További öt érem

Az ezt megelőző vasárnapi döntőkben a kajakos Rendessy Eszter ezer méteren megmutatta, hogy már most a nemzetközi élmezőnyhöz tartozik. Az ausztrál Alyssa Bull ugyan jobb volt nála, de a hatalmas szembeszélben szerzett ezüstérem szép siker, feledtetve a szombati hetedik helyet ötszázon.