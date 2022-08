Milák Kristóf a román világklasszis felségvizeire tör

Virth Balázs részletesen is beszélt a tanítványára váró feladatról.

– Nem éppen szerencsés, de ezúttal Kristófnak, mint olimpiai és világbajnoknak, valamint címvédőnek az Eb legvégén kell nagyot homorítania 200 pillangón, miután már teljesítette a küldetését a 100 és a 200 gyorson, a 100 pillangón és a gyorsváltókban is. Régi vágya teljesül azzal, hogy egy nagy világversenyen a gyorsúszók éremcsatájába is beleszólhasson, és mint tudjuk, ha ő benyit egy ajtón, onnan nem szokott üres kézzel távozni. Elképesztő a regenerációs képessége, ha elkapja a harci láz, minden várakozást képes felülmúlni, és én most is arra számítok, hogy nagy dolgok fognak történni. Azt viszont nem tudom megmondani, tippelni pedig nem szeretnék, hogy a gyorsúszó számokban milyen időkkel fog kirukkolni – bizakodik Virth Balázs.

Nos, azért fog bátor vállalkozásba a magyar világklasszis, mert 100 és 200 gyorson várhatóan a műfaj új királyával, a Budapesten mindkét számban győztes, még csupán 17 éves román David Popovicival is meg kell küzdenie.

A római Európa-bajnokságon Virth Balázs versenyzői közül ezúttal csak a férfirészleg méreti meg magát. A budapesti vb után a Coviddal másodszor is megfertőződött Kapás Boglárkát a betegség tíz napra kiállította a sorból, ezért még most is csak felhozó edzéseket végezhet, a Békéscsabáról a fővárosba került Veres Laura pedig a tornaedzéseket gyógytornára cserélve azon fáradozik, hogy a fájós vállát ne kelljen megműteni. Az egészséges férfi hármas másik két tagja közül Márton Richárd a 200 gyorsra és a 200 pillangóra készül, emellett a 4×200-as gyorsváltóban is szerep vár rá, Zombori Gábor pedig a 200 mellen és 400 gyorson képviseli Rómában a magyar színeket.

Borítókép: Virth Balázs szerint is eljött az idő, hogy Milák Kristóf próbára tegye magát a gyorsúszó számokban (Fotó: MUSZ)