Szakítanak a kiüresedett térdelésszertartással a Premier League-ben

A topligák közül már csak a Premier League-ben ragaszkodtak a mérkőzések előtti térdeléshez az előző idényben, a pénteken rajtoló új szezonban viszont ez már Angliában sem lesz evidencia. Erről az élvonalban szereplő klubok csapatkapitányai döntöttek a játékosokkal való egyeztetés után.

Ugyanakkor a futballisták nem hagynak fel teljes egészében a térdeléssel, bizonyos mérkőzések előtt továbbra is fél térdre ereszkednek, mint például az idény első és utolsó találkozója, illetve a karácsonyi összecsapások, egy-egy októberi és márciusi meccs előtt, illetve a kupafinálékat megelőzően (az angol szuperkupában is).

A topligás csapatok játékosai térdelésükkel a rasszizmus elleni harcra szerették volna felhívni a figyelmet, de az előző idényben egyre több kritika érte a „kiüresedett szertartáshoz” továbbra is ragaszkodó angolokat. Ezért a labdarúgók most a kevesebb több elvét követve csak néhány alkalommal térdelnek majd le.

– Úgy döntöttünk, hogy csak a legjelentősebb pillanatokban ereszkedünk térdre az idény során, hogy felhívjuk a figyelmet arra, továbbra is együttes erővel lépnünk fel a közös ügyért és a rasszizmus minden formája ellen – áll a Premier League csapatkapitányainak közleményében.

A klubok tehát most egységesen változtatnak, azonban már korábban is voltak olyan játékosok, illetve csapatok, amelyek nem vettek részt a térdelésben. Wilfried Zaha, a Crystal Palace támadója már 2021 februárjától kimaradt ebből, mivel szerinte nem számít, hogy áll vagy térdel, néhány futballistát ettől függetlenül is zaklatnak. A másodosztályban szereplő Derby, Brentford, Bournemouth és Queens Park Rangers is nagyjából abban az időszakban hagyott fel a térdeléssel, míg a Swansea és a Bristol a közelmúltban jelentette be, hogy a jövőben már ők is kihagyják ezt a rituálét.

– A csapatkapitányokkal tanácskoztunk a múlt héten, és ők még mindig elkötelezettek az ügy mellett – nyilatkozta a BBC-nek Richard Masters, a Premier League vezérigazgatója. – A térdelés az elmúlt két évben a mérkőzések felvezetésének része lett, de a játékosok attól tartanak, hogy elveszítette a jelentőségét, így más formában akarják alkalmazni.

Sanjay Bhandari, a Kick It Out rasszizmusellenes jótékonysági szervezet elnöke hozzáfűzte:

– Azzal kellene foglalkoznunk, hogy valójában mit jelképez a térdelés, és nem azzal, hogy a játékosok letérdelnek, avagy sem.

Borítókép: A sheffieldi játékosok térdelnek a Southampton elleni bajnoki mérkőzés előtt 2021 márciusában (Fotó: Mikek Egerton/POOL/AFP)