Híres edzővel sem tudott pontot szerezni Fehérvárott a Mezőkövesd

A kilencedik fogadta a tizedik helyezettet, tehát rangadóról nem beszélhettünk, ugyanakkor egyértelműen a Mol Fehérvár számított a mérkőzés esélyesének. A szurkolói a 10. percben már ünnepeltek is, de elsiették, mert Kastrati lesről talált a hálóba, a másik oldalon Drazsics fejelt centikkel a jobb felső sarok mellé. Bátran, a mezőnyben olykor tetszetősen is futballozott a Mezőkövesd, ám egy szép támadás végén a házigazda szerzett vezetést: a 25. percben Dárdai indította a jobb szélen Kastratit, aki az alapvonaltól pontosan adott be, és az érkező labda felé mozgó Kenan Kodro középen, hat méterről a bal alsó sarokba fejelt – 1-0.

Élénk és változatos maradt a mérkőzés, de helyzetek nemigen alakultak ki, ugyanakkor az első félidő lezárásaként a vendégek egyenlíthettek volna, ám Nagy lövésébe az utolsó pillanatban belenyúlt Stopira, és a labda kevéssel a bal kapufa mellett surrant ki szögletre. Ám ami késik, az nem múlik, a szünet után a 48. percben Besirovic száguldott el a jobb oldalon, az alapvonaltól középre adott, ott Sztefan Drazsics levette a labdát, majd mielőtt egy védő odaérhetett volna, 7 méterről a kapu jobb oldalába bombázott – 1-1.

Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Négy perccel később egy lesgóllal választ a Mol Fehérvár, majd újra a Mezőköved veszélyeztetett. Jót tett a meccsnek, hogy szemlátomást mindkét csapat nyerni akart. Jó volt az iram, akadt helyzet itt és ott is, a 73. percben Dárdai Palkó lőhetett tiszta helyzetből, Piscitelli kapus azonban bravúrral védett. Valamivel közelebb állt a gólszerzéshez a hazai csapat, ahogy telt az idő, egyre többet birtokolta a labdát, ám ettől még a kövesdiek mindig készen álltak gyors ellencsapásokra. Ennek ellenére a Mol Fehérvár erőfeszítéseit kísérte siker: a 81. percben Dárdai nagyon pontosan adott be balról, és Kodró 7 méterről remekül helyezett fejessel talált a kapu bal oldalába – 2-1.

A Mezőkövesdnek ez már az ötödik veresége volt. Ezt annak köszönheti, hogy az utolsó negyedórára elfogyott, már nem állta a versenyt a fehérváriakkal, akik a hetedik helyre léptek előre, de van egy elmaradt mérkőzésük is.

NB I, 8. forduló

Szombat

Paks–Debrecen 1-0 (1-0), Paks, 2300 néző, jv.: Farkas Á. Gólszerző: Balogh B. (19.)

Bp. Honvéd–Kecskemét 0-0, Bozsik Aréna, 3446 néző, jv.: Káprály.

Mol Fehérvár–Mezőkövesd 2-1(1-0), Mol Aréna Sóstó, 2376 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Kodro (25., 81.), illetve Drazsics (48.)

Vasárnap

Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 15.00 (M4 Sport+)

Ferencváros–Kisvárda 17.30 (M4 Sport)

Újpest–Vasas 20.00 (M4 Sport)

Borítókép: Kodro kétszer is ünnepelhetett gólt a Mezőkövesd ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)