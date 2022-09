Világbajnoki ezüst után korai búcsú az Európa-bajnokságtól

A folytatásban sajnos újra elhúztak a spanyolok. Nem bírtunk Leitonnal, aki kétszer is centerből mattolta Magyarit, Ruiz lövése után először volt négy gól a különbség (6-10), ami megmaradt a harmadik negyed végére is (8-12). Az utolsó nyolc percben Leimeter majd a félpályáról szerzett gólja után még egyszer felcsillant a remény (10-12), de ettől nem rogytak meg a spanyolok. Visszaállították a négygólos különbséget, az utolsó percek már izgalommentesen peregtek le, végeredményben is négy góllal, 15-11-re kaptunk ki.

Az ismert gondok, Keszthelyi Rita és Rybanska Natasa hiánya, Szilágyi Dorottya sérülése, Parkes Rebecca betegsége után kisebb csoda lett volna, ha legyőzzük a mumusnak számító spanyolokat. Az olimpiai bronz és a világbajnoki ezüst után persze így is keserű pirula, hogy már a negyeddöntőben kiestünk. Az Európa-bajnokságok történetében csupán harmadszorra. Az 5–8. helyért Franciaországgal folytatjuk.

Nem lehet pihenni a babérokon egy pillanatra sem.

Női vízilabda Európa-bajnokság, negyeddöntők:

Spanyolország–Magyarország 15-11

Hollandia–Franciaország 22-3

Olaszország–Horvátország 16-8

Görögország–Izrael később.

Borítókép: Erősebbek voltak a spanyolok (Fotó: Mirkó István)