Teherautóval törhetjük át a spanyol falat

Szombaton zárult a csoportkör, a mieinknek a Románia elleni levezetéssel. Ami nem az ellenfél kaján leminősítése, hanem szó szerint értendő megfogalmazás. A szombaton reggel kilenckor kezdődött találkozó előtt ugyanis Bíró Attila kiadós edzést vezényelt, kezdve tengeri úszással, majd a medencében súlylabdákkal végzett gyakorlatokkal. A lányok ezek után is alaposan, 22-0-ra kitömték a románokat, tehát gólt sem engedélyeztek nekik.

Sajnos, a németek, a horvátok és a románok feletti kiütéses győzelem sem feledteti az első két csoportmeccsen a görögök (9-8), valamint a hollandok (13-4) elleni vereséget, amelyek közül utóbbi ijesztő különbségű. Ezzel a két kudarccal eldőlt, hogy a mieink harmadikak lesznek az A jelű hatosban, tehát a negyeddöntőben a B csoport második helyezettjével találkoznak.

Tehát Spanyolországgal. Nem állíthatnánk, hogy örültünk a másik csoport rangadóján az olaszok sikerének a spanyolok felett, mert

ha van olyan csapat Európában, amelyik nem fekszik a mieinknek, az bizony immár évek óta Miguel Oca együttese.

A kelleténél mélyebben fölösleges elmerülni a múltban, legyen elég, hogy a tokiói olimpia elődöntőjében is a spanyolokkal szemben véreztünk el, méghozzá reális esély nélkül, csak az utolsó negyedet 2-0-ra megnyerve sikerült az eredményt 8-6-ra kozmetikázni. Júniusban a hazai rendezésű világbajnokságon szerencsésen, helyesebben az Egyesült Államoknak köszönhetően elkerültük őket, de hát az USA külön kategória.

Spanyolország a címvédő, ami persze önmagában nem sokat jelent. Ad némi erőt, hogy Magyarország pedig háromszoros győztes (1991, 2001 és 2016), de talán ennél is fontosabb, hogy a kontinensviadalok történetében csupán kétszer (1997, 2010) maradt le az elődöntőről. Évtizedenként tehát legfeljebb egyszer. Reméljük, nem most jött el az újabb fiaskó ideje.

Persze van egzakt magyarázat arra, hogy Bíró Attila csapata, amely a vb-n az amerikaiakat is megszorongatta, miért gyengélkedik az Európa-bajnokságon. Keszthelyi Rita előre eldöntötten felmentést kapott a torna alól, aztán Rybanska Natasa is csatlakozott mellé, Parkes Rebecca pedig koronavírus-fertőzés miatt két csoportmeccset, éppen a hollandok, valamint a németek ellenit kénytelen volt kihagyni. Utóbbin az amatőr németek ráadásul szó szerint kiütötték Szilágyi Dorottyát, akinek össze kellett varrni az ajkát. Szerencsére a románokkal szemben már mindketten teljes erőbedobással játszhattak.

Hogy végre valamit jót is említsünk, Gurisatti Gréta egyértelműen vezéregyéniséggé lépett elő Keszthelyit helyettesítendő, a teljesítményéről pontosan árulkodik, hogy tizenkilenc találattal vezeti a góllövő-listát.

Miként elárulta, már a torna előtt készült erre a szerepre.

– Még otthon volt egy gyakorlat. Mindenkinek meg kellett mondania, hogy milyen autónak tartja magát. Én azt válaszoltam, hogy teherautó vagyok, mert most elbírom a terheket.

Mondtam is a többieknek, ha problémájuk van, bátran pakolják rám.

Bárcsak mindig magamra tudnám ezt vállalni – mesélte a 26 éves játékos a rá jellemző őszinteséggel, hozzátéve, a megterhelő szezon után az is segített neki, hogy költözése miatt nem csak a vízilabdára kellett koncentrálnia. Arra kérdésre, hogy a teherautó a negyeddöntőben hányszor töri át a spanyol falat, nevetve azt felelte: csak egyszer, de az győztes gól lesz.

Magyari Alda is bizakodó, a sudár termetű kapus szerint végre kezd összeforrni a csapat.

– A kis lyukakat behegesztettük. Most nagy tüzet érzek a csapatban, a rossz rajt után sikerült felébredni. Alig várom, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek – fogalmazott a hétfői mérkőzésre utalva.

Bíró Attila szövetségi kapitány is újra tűzbe jött. A hollandok elleni kudarc után legszívesebben elbújt volna a világ szeme elől, most viszont már amondó, az olaszokkal tartott pénteki kétkapus közös edzésen olyan játékot mutatott a csapata, amellyel jó esélye lehet az olimpiai ezüstérmes Spanyolországgal szemben is.

A spanyolok a nyilatkozatok alapján még a mieinknél is derűlátóbbak, de majd meglátjuk. Kárpáti György örökbecsűjét idézve, a víz mindenkinek egyformán nyakig ér.

A férfiaknak Montenegró következik Montenegró lesz férfiválogatottunk ellenfele a keddi negyeddöntőben, miután a délszláv csapat a vasárnapi nyolcaddöntőben 13-8-ra legyőzte Romániát. A mieink az idei világbajnokságon kétszer is összecsaptak Montenegróval, a csoportkörben 12-8-ra, a 7. helyért 8-6-ra nyertek.

Borítókép: Gurisatti Réka vezeti a góllövőlistát (Fotó: Mirkó István)