A Bp. Honvéd edzőjének a továbbjutásnál is nagyobb a tét a Magyar Kupában

A Vasas kedden továbbjutott Nyíregyházán a Magyar Kupában, a Kecskemét viszont kikapott Győrben. A bajnokság meglepetéscsapata számára ez a kudarc azért is kínos lehet, mert a KTE az első NB I-es csapat, amely ebben a kiírásban elbúcsúzott a kupától. Az biztos, hogy lesz a tizenhat közé jutásért játszott fordulóban másik is, hiszen rangadót is hoz: ez a Mol Fehérvár és a Puskás Akadémia találkozója. A felcsútiak jól szerepelnek a bajnokságban, a fehérváriak annál kevésbé, ők csak a kilencedikek, aminek következtében hétfőn a szakmai vonalon teljes vezetőváltás zajlott le a klubban. Így ezen a meccsen mutatkozik be vezetőedzőként Huszti Szabolcs, és figyelheti a játékot sportigazgatóként Juhász Roland. Ha erről az oldalról közelítünk, akkor érdemes figyelni a Haladás és a Bp. Honvéd összecsapását, ugyanis Kispest lehet a következő edzőcsere helyszíne. A hírek szerint a vezetés türelme elfogyott Thomas Courtscal szemben, az utódja a horvát Dean Klafuric lehet. Kérdés, az esetleges továbbjutással a skót edző időt nyer-e, az viszont biztos, hogy a kiesés az állásába kerül.

Könnyebb helyzetben van a Ferencváros, hiszen harmadosztályú ellenfél otthonában kell nyernie a folytatásért, de így van ezzel a Paks is, a Mezőkövesdnek pedig egyenes kötelező a siker a megyei I. osztályban szereplő Nyergesújfalu ellen.

Magyar Kupa, a 16 közé jutásért. Kedd: Nyíregyháza (NB II)–Vasas 1-2, Győri ETO (NB II)–Kecskemét 1-0. Szerda: Iváncsa (NB III)–Ferencváros 13.00 (tv: M4 Sport), Balatonfüred (NB III)–Paks 13.30, Budafok (NB II)–Szeged (NB II) 13.30, Debreceni EAC (NB III)–Debreceni VSC 13.30, ESMTK (NB III)–Siófok (NB II) 13.30, Felsőzsolca (megyei I.)–MTK (NB II) 13.30, Mosonmagyaróvár (NB II)–Kisvárda 13.30, Nagyatád (megyei I.)–Monor (NB III) 13.30, Nagykanizsa (NB III)–Békéscsaba (NB II) 13.30, Nyergesújfalu (megyei I.)–Mezőkövesd 13.30, Ajka (NB II)–Újpest 17.00, Haladás (NB II)–Bp. Honvéd 17.00, Kazincbarcika (NB II)–Zalaegerszeg 17.30, Mol Fehérvár–Puskás Akadémia 20.00

