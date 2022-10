Nem lett futballista, de Jorge Mendes meggazdagodott a sportágból

Mbappé ügyeit egyelőre édesanyja irányítja, de ez a modell nem tűnik a leghatékonyabbnak, a családi viszonyok bonyolítása mellett azért sem, mert a top ügynökök sokkal kiterjedtebb kapcsolati hálóval rendelkeznek, miközben van tapasztalatuk abban is, hogy miként terelgessék a hozzájuk fűződő játékosok karrierjét.

Napjainkban az átigazolási piac legbefolyásosabb szereplője a portugál Jorge Mendes, aki Gestifute nevű ügynökségén keresztül sok világsztárt képvisel. S bármennyire is gyakran háttérben marad, az ő munkáját is elismerik: az Európai Klubok Szövetsége (ECA) által szervezett Globe Soccer Awards átadón 2010 óta tizenegy alkalommal osztották ki a legjobb ügynöknek járó elismerést, s ebből kilencszer Mendes kapta a díjat. (2016-ban az idén elhunyt Mino Raiola, tavaly az olasz Federico Pastorello kapta a kitüntetést.)

Jorge Mendes intézi az ötszörös Aranylabda-győztes Cristiano Ronaldo ügyeit, bár a portugálnak a nyáron nem tudott új csapatot találni. Mégis ő viheti az utódját is Manchesterbe: a hírek szerint az Atlético Madridból Joao Félix teheti át a székhelyét az Old Traffordra, akiért a spanyol klub 2019-ben 126 millió eurót fizetett. Amit azóta letett Félix az asztalra, az alapján nem szolgált rá, hogy a valaha volt negyedik legdrágább futballista legyen, az akkori megállapodás azonban mindenképpen Mendes munkáját dicséri, aki természetesen meg is kapta a maga részesedését az üzletből.

Sőt, hírnevének köszönhetően nagyobb százalékot kaszált a megszokottnál, a hírek szerint nagyjából 32 millió eurót.

Nem Joao Félix Manchesterbe igazolása lenne az első eset, hogy Mendes saját játékosát egy másik, hozzá kapcsolódó labdarúgóval pótolja. 2020 nyarán például egyenesen játékoscserét bonyolított le a Benfica és a Manchester City között, s természetesen az angolok által Rúben Diasért fizetett 68 millió euróból éppúgy megkapta a jutalékát, ahogy a portugál klub által Nicolás Otamendiért kipengetett 15 millióból.

Őrületes tizenegy A Jorge Mendes által képviselt labdarúgókból összeállítható csapat a Bajnokok Ligájában is megállná a helyét: Ederson (Manchester City) – Nélseon Semedo (Wolverhampton), Fabinho (Liverpool), Rúben Dias (Manchester City), Joao Cancelo (Manchester City) – Rúben Neves (Wolverhampton), Vitinha (PSG) – Cristiano Ronaldo (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Diogo Jota (Liverpool) – Darwin Núnez (Liverpool).

Nemcsak a játékosok között vannak ügyfelei Mendesnek, ami tovább segítheti az üzleti életben. Honfitársa, a jelenleg az AS Roma vezetőedzőjeként dolgozó José Mourinho karrierjét is ő igazgatja, míg a Wolverhamptont birtokló kínai cég, a Fosun International résztulajdonos a Gestifute-ban, azaz nem véletlen, hogy a Premier League-középcsapat kerete évek óta tele van portugál és egyben Mendes-játékosokkal. Nyáron nagy felzúdulást keltett, amikor Mendes szerepet játszott abban, hogy Gennaro Gattuso két hét után otthagyta a Fiorentinát a Valencia kedvéért, bár az olasz szakember tagadta, hogy Mendes kívánsága lett volna a csere.

Még kétesebb ügybe keveredett Mendes Spanyolországban, ahol Mourinho és Ronaldo adókerülési ügyével is összefüggésbe hozták, az ügynök azonban hangsúlyozta, hogy az adóügyekről csak annyit tud, hogy felfogadott könyvelőket a játékosok pénzügyeinek kezelésére.

Ez azonban egyáltalán nem tépázta meg a hírnevét, s üzleti beágyazottságának köszönhetően aligha kell féltenie pozícióját a futballvilágban. Ha nem is lett futballista, mint ahogy arról fiatalon álmodott, Jorge Mendes is komoly vagyont épített fel a labdarúgásnak köszönhetően.