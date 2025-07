Veszélyben Lewis Hamilton nagyszerű sorozata, éppen a hazai futamán szakadhat meg

Néhány nappal az ausztriai versenyhétvége után folytatódik a vb, méghozzá a sportág bölcsőjének számító Silverstone-ban, ahol 1950. május 13-án az F1 történelmének legelső versenyét rendezték. A pálya a mostani mezőny legsikeresebb pilótája, Lewis Hamilton számára különösen kedves, hiszen a brit korábban kilencszer nyert a legendás aszfaltcsíkon. Az idei évtől már a Ferrari versenyzőjeként szereplő Hamilton nagy sorozatban van, az előjelek azonban arra utalnak, hogy ennek a szériának most vége szakadhat.

Lewis Hamilton otthon érezheti magát Silverstone-ban, hazai szériájának folytatásához azonban az év eddigi legjobb eredménye kellene tőle. Fotó: AFP/Ben Stansall

Lewis Hamilton még mindig az első dobogóra hajt

Hamilton 2007-ben debütált az F1-ben, 2008-ban pedig már világbajnok lett a McLaren színeiben. A kezdeti sikerek után 2013-tól átigazolt a Mercedeshez, ez pedig nyerő váltásnak bizonyult, a brit ugyanis 2014 és 2020 között hatszor nyert világbajnokságot a német márkával. A domináns érában hat, összesen pedig kilenc alkalommal tudott győzni Silverstone-ban, ahol 2014 óta minden évben dobogóra állhatott.

Az előzmények jó eredményt ígérnek az aktuális év kezdete óta Ferrari-pilóta Hamiltonnak idénre is, ám mint tudjuk, egyszer minden sorozat megszakad. Nem is ez a legnyomósabb érv Hamilton 2025-ös dobogója ellen, hanem inkább az, hogy amióta a brit az olaszok színei­ben indul, főfutamon még nem került be az első háromba. A legjobb eredménye az Ausztriában, valamint korábban Imolában elért negyedik hely, illetve a kínai sprintfutam megnyerése, ami viszont közel sem esik olyan súllyal a pontszámításba – és a statisztikákba sem –, mint egy nagydíj megnyerése.

Hamilton nem titkoltan problémákkal küzd a Ferrarinál. A csapatváltás eleve nehézségekkel jár az F1-ben, de a Ferrari idei konstrukciója sem könnyíti meg a negyvenéves versenyző dolgát. Az autó instabil hátsó részét még a sportág történetének egyik legsikeresebb sofőrje sem tudja egyik napról a másikra optimálisan kezelni, ellentétben a csapattárssal, Charles Leclerc-rel, aki 2019 óta az olaszok pilótája.

Lewis Hamilton sokat küzd a Ferrari versenyautójával. Fotó: Nur Photo/Robert Szaniszlo

Russellt Verstappen miatt váratják?

Silverstone előtt nemcsak Hamilton nehéz éve, hanem volt csapata, a Mercedes is az érdeklődés középpontjába került. A németeknél remek munkát végez George Russell, aki Kanadában egy futamgyőzelmet is begyűjtött, ám egyelőre annak ellenére sincs jövő évi szerződése, hogy egyértelműen átvette a vezérszerepet Hamilton távozása után.

A Mercedes részéről a bejelentés késleltetése összefüggésben lehet azzal, hogy az istálló csapatfőnöke, Toto Wolff élénken érdeklődik a Red Bull-lal 2028-ig aláírt megállapodással rendelkező vb-címvédő, Max Verstappen szolgálatai iránt. Olasz sajtóhírek szerint a holland már meg is állapodott a Mercedesszel, ahol a tizen­nyolc éves újonc, Andrea Kimi Antonelli helye tűnik biztosabbnak, és Verstappen érkezése esetén Russell kerülhetne lapátra.

Kevesen számítottak erre, de Max Verstappen lehet az átigazolási piac kulcsfigurája az idén. Fotó: MI News/Jon Hobley

Norris a vb-címről beszélt

Az Ausztriában éppen Antonelli által „megtorpedózott” Verstappen 155 ponttal harmadik a pontversenyben, és leszakadni látszik a McLaren duójától. Jelenleg a 216 pontos Oscar Piastri a listavezető. Mögötte 15-tel lemaradva második a hazai nagydíjára készülő Lando Norris.

Utóbbi McLaren-versenyző arról beszélt Silverstone-ban, hogy mit érezne, ha a szezon végén elhappolnák előle a bajnoki címet.

Azt mondanám, hogy nem sikerült elérnem a célomat, de nem hiszem, hogy ezt valaha is kudarcnak lehetne nevezni. Nem érezném, hogy bármit is elbuktam volna, inkább azt, hogy egyszerűen nem feleltem meg annak az elvárásnak, amiről azt hittem, hogy képes vagyok rá

– jelentette ki Norris.

A Hamilton, Russell és Norris mellett egy negyedik britet, a Haas húszéves újoncát, Oliver Bearmant is felvonultató mezőny pénteken 13.30-tól az első szabadedzéssel kezdi meg, majd 17 órától a második gyakorlással folytatja a Brit Nagydíj programját. Az időmérő szombaton 16.00-kor kezdődik, akárcsak vasárnap a futam. A hétvége minden eseményét az M4 Sport közvetíti.