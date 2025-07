Kemény Dénes: Szarvaskolbász Fergusonnak, elutasított ajánlat a Beckham-mezért

Bemutatták az angol Andy Mitten könyvét: a Jöjjön a United a Manchester United sikerkorszakáról szól az ezredforduló első évtizedében. Csütörtökön a budapesti Trollfoci Sport Pubban a kötet fordítója, Marosi Gergely mellett tiszteletét tette a magyar férfi-vízilabdaválogatottal három olimpiai bajnoki címet szerző Kemény Dénes, aki már régóta rajong a korábban szebb napokat látott Vörös Ördögökért.

A Trollfoci Sport Pubban tartották a Manchester Unitedről szóló könyv bemutatóját Kemény Dénes társaságában. Fotó: Perje Sándor

Kemény Dénes kitartott a Manchester United-mez mellett

A hűvös pincehelyiségben néhány tucat magyar United-szurkoló előtt a szót Juhász Mátyás ragadta magához, aki először bemutatta a vendégeket. A rendezvény moderátora ezt követően néhány másodpercig tartó gyászszünetet kért a jelenlévőktől az autóbalesetben elhunyt portugál Diogo Jota emlékére. Juhász Mátyás ezt követően Kemény Dénest kérdezte, hogy mióta szurkol az angol csapatnak. A férfi pólósok korábbi szövetségi kapitánya elmondta, hogy 2002-ben egy továbbképzésen vett részt az angol vízilabda-válogatottak edzőközpontjában, és volt szerencséje megtekinteni a Sunderland elleni bajnoki mérkőzést, ahol a Vörös Ördögök 4-1-re nyerni tudtak. David Beckham és Phil Neville mellett Ruud van Nistelrooy kétszer talált be a meccsen.

– Az akkor tizenkét éves Kristóf fiam a hetes mezt választotta, amit később Beckham alá is írt a Zalaegerszeg elleni BL-selejtezőn.

Később egy angliai túránk során a Tottenham-szurkolók ötezer eurót ajánlottak érte, de hiába

– árulta el Kemény Dénes, akit a United skót edzője, Sir Alex Ferguson a carringtoni edzőközpontba is meghívott. – A vacsoránál egy inas szolgálta fel a rákot és a vörösbort egy szépen feldíszített szobában.

Több tucat magyar Manchester United-szurkoló jelent meg a könyvbemutatón. Fotó: Perje Sándor

A folytatásban a kötet fordítója, a sportújságíró Marosi Gergely vette át a szót, és a Jöjjön a United című könyvről kezdett el beszélni. Marosi szerint a mű olvasása során sokakban felidéződik majd a kilencvenes évek hangulata, de a könyv nem kizárólag a sikersztorikról szól. Példaként az uruguayi Diego Forlánt hozta fel, de erre Kemény Dénes egyből rákontrázott.

Azért ne feledjük, hogy két gólt rúgott a Liverpoolnak

– tette hozzá a mesteredző, általános derültséget kiváltva a teremben.

Sir Alex Ferguson gratulált Kemény Dénesnek

Juhász Mátyás ezt követően Carlos Queirozról, Alex Ferguson portugál segédedzőjéről kezdett beszélni, és azt kérdezte Kemény Dénestől, hogy egy vezetőedző mennyire szól bele az asszisztensének a munkájába. – Az edző irányvonalakat ad, részletekbe nem megy bele, csak ha tényleg nagyon rosszul mennek a dolgok. Ferguson sem szólt bele a tréningekbe, amiket láttam. A vízilabda ebből a szempontból más. Ott kéthetes világversenyekre kellett felkészülnünk, nekik pedig három-négy naponta bajnoki meccset kellett játszaniuk – mondta el Kemény Dénes, aki felidézte, hogy a védő Rio Ferdinand olyan kiváló játékosoknak mondta meg edzésen, hogy melyik irányba passzoljanak, mint Ryan Giggs, Wayne Rooney vagy Cristiano Ronaldo. A nézőtéri kérdésre, miszerint Ferguson mit csinált ekkor, ismét frappánsan válaszolt.

Velem beszélgetett

– mondta el a pólósok volt edzője. Kemény Dénes azt is elárulta, hogy a másodszori látogatása után a skót edzőlegenda arra kérte őt, hogy hozzon neki szarvaskolbászt.

– A pekingi olimpián elért győzelmünk után gratulált is nekem – jegyezte meg az egykori sikerkapitány.

Új igazolások kellenek majd

A moderátor Juhász Mátyás a folytatásban arról faggatta Kemény Dénest, hogy Ferguson elárulta-e neki, hogy ki a kedvenc játékosa.

Juhász Mátyás, Kemény Dénes és Marosi Gergely (b–j) felidézték a Manchester United legszebb éveit. Fotó: Perje Sándor

– Paul Scholesról sokszor mondta, hogy ő a legjobb, de ezt nyilvánosan sosem mondta ki, neki a legfontosabb a csapategység és a csapat eredményei voltak – mondta el Kemény Dénes, aki szerint a nagy port kavart afférja David Beckhammel is csak azért történt, mert Ferguson félt attól, hogy az angol válogatott szélső bulvárügyei kihatnak majd a csapat teljesítményére. Marosi Gergely ekkor hozzátette, hogy nagyon nehéz átörökíteni ezt a Ferguson-féle felfogást, amit az utóbbi bő egy évtized eredményei igazolhatnak az Old Traffordon, és ez a szurkolói kötödéseket is meggyengítheti.

Az ember az első problémák után nem válik el

– ejtett el egy újabb sziporkát Kemény Dénes, de bevallottan ő is hiányolja a 2000-es években látott sikerkorszakot a Vörös Ördögöknél. A férfi-vízilabdaválogatott korábbi kapitánya szerint Ferguson agyvérzése óta egyszer beszéltek, de ő nem akarja zavarni, és bár azt is megkérdezték tőle, hogy mit szólna a mostani csapat teljesítményéhez a skót legenda, Kemény Dénesnek eszébe sem jutna ilyet kérdezni tőle. A Manchester United Klub korábbi tiszteletbeli elnöke hangsúlyozta, hogy kíváncsian várja, hogy a portugál Rúben Amorim mit tud majd elérni a következő szezonban, de a jobb eredmények eléréséhez szükség lesz új igazolásokra is.

Vagy neki is kéne szarvaskolbász

– kiabálta be az egyik szurkoló, ami ismét derült pillanatokat okozott a teremben. Az est kvízjátékkal zárult a Manchester United történelmével kapcsolatban.