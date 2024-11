A Manchester United új edzője nem Mourinho útját akarja járni

Ruben Amorim edzői karrierépítése páratlannak mondható Portugáliában, és nem véletlen, hogy többen már a BL-győztes, angol, olasz, és spanyol bajnokságokat nyert José Mourinhohoz hasonlítják a portugál szakembert. A jelenleg a török Fenerbache csapatánál dolgozó Mourinho 2004-ben az FC Portóval megnyerte a UEFA Bajnokok Ligáját, s ez a siker később megalapozta a sikerekben gazdag karrierjét, amely során kiemelkedő eredményeket ért el a Serie A-ban, a Premier League-ben és a La Ligában. Amorim egyelőre még nem szerzett rangos nemzetközi trófeákat, de a Sporting Lisszabonnál elért eredményei – különösen a hosszú ideje várt bajnoki címek megszerzése – gyorsan a figyelem középpontjába helyezték a jövő januárban még a csak a 40. életévét betöltő edzőt.

Fotó: NurPhoto via AFP

A rutintalan Amorim

Amorim sikerei mögött egy tizennégy esztendőn át tartó játékoskarrier áll, a lisszaboni származású labdarúgó 2003-ban debütált a Belenenses első csapatában a portugál élvonalban, majd 2008 nyarán a Benfica játékosa lett. Karrierje nagy részét itt töltötte, ahol hat szezon alatt százötvennégy mérkőzésen lépett pályára. Középpályásként különösen ügyesen tartotta meg a labdákat, remekül szervezte a játékot, s olykor a jobbhátvéd szerepkörében is megállta a helyét. Elég viharos viszonyt ápolt edzőjével, Jorge Jesusszal: egy alkalommal hangosan kritizálta az edző kezdőfelállását, és a meccs után nem volt hajlandó a cserékkel edzeni. Emiatt 2012 januárjától 2013 nyaráig a Braga csapatánál játszott kölcsönben, de visszatérését követően játékoskarrierje legeredményesebb idényét zárta: a portugál bajnokságot, a kupát, és a ligakupát is megnyerte a Benficával. Az ígéretes pályafutását azonban egy elülső keresztszalag-szakadás árnyékolta be, utána még egy szezont ugyan kölcsönben lehúzott a katari Al-Wakrah csapatánál, de harminckét évesen, egy év kihagyás után, 2017-ben végleg szögre akasztotta a stoplist.

Fotó: AFP

A portugál válogatottban Amorim tizennégy alkalommal lépett pályára, a 2010-es és a 2014-es világbajnokságon is játszott a nemzeti csapatban. A portugál játékos karrierje után az edzői tanulmányaira fókuszált, és talán túlságosan is lelkesedve vágott bele az új feladatkörébe: a harmadosztályú Casa Pia csapatánál egy évre eltiltották, mivel edzői képesítés nélkül ült le a kispadra. A klubot pontlevonással fenyegették, de a büntetést később eltörölték. Amorim lemondott, de az edzőséghez szükséges licencek megszerzése után a Braga B csapatának az élén tért vissza. Három hónap múlva 2019 decemberében már az első csapat vezetőedzői pozícióját is megkapta, és rövid idő alatt figyelemreméltó eredményeket ért el. A kiscsapatnak kétszer is sikerült legyőznie az FC Portót (egyszer a Ligakupa döntőjében), kétszer múlták felül a Sporting Lisszabont, és hatvanöt év után először tudtak nyerni az Estádio da Luzban, a Benfica otthonában. Amorimnak mindössze tizenhárom bajnoki meccsre volt szüksége, hogy meggyőzze a Sporting vezetőségét arról, hogy ő a megfelelő ember a fővárosi együttes élére. A klub 2020 márciusában nagy sajtóvisszhanggal kíséretében kifizette a rutintalan edző rekordösszegű tízmillió eurós kivásárlási záradékát.

A Sporting kockázatos döntése gyorsan beigazolódott, hiszen első idényében Amorim, megtörve a Benfica és a Porto dominanciáját, tizenkilenc év után tudott bajnoki címet nyerni a Sportinggal. Sőt, tavaly is az ő csapata lett a legjobb a portugál bajnokságban, a fiatal edző vezetésével ráadásul mindkét szezonban megnyerték a Ligakupát is.

Noha Portugáliában szinte mindent megnyert a csapatával, az európai porondon Amorimnak kevés sikerben lehetett része. A Bajnokok Ligája 2020/2021-es szezonjában a Sporting továbbjutott a csoportjából, de a legjobb tizenhat között a Manchester City 5-0-s összesítéssel búcsúztatta a portugálokat.

A Manchester United új reménye

Amorim focijára jellemző a nagy intenzitású, letámadásokra és gyors labdaszerzésekre alapuló játék az általa gyakran alkalmazott 3-4-3-as taktikai felállásban, s az edző sok bizalmat szokott adni a fiatal és ismeretlen tehetségeknek. Például az egykori Coventry támadó, a svéd válogatott Gyökeres Viktor Amorim irányítása alatt Európa egyik legkeresettebb csatárává vált, de többek között Joao Palhinha (Fulham), Matheus Nunes (Manchester City), Pedro Porro (Tottenham), és Manuel Ugarte (Manchester United) is a portugál edző keze alatt fejlődött.

Fotó: AFP

A nyáron a Liverpool, a Barcelona, a Bayern München és a Juventus is fontolgatta Amorim szerződtetését, és a Manchester City is érdeklődött iránta, mivel a nyáron a Sporting sportigazgatóját, Hugo Vianát is kinevezték Txiki Begiristain utódjaként a Premier Leauge címvédőjénél. Végül a Vörös Ördögök lettek a befutók, és immár Amorim feladata adott: tizenegy évvel Sir Alex Ferguson utolsó bajnoki címe után újra meg kellene nyerni a Premier League-t a Manchester Uniteddel.

– Egy kicsit álmodozó vagyok, és hiszek magamban. Hiszek a klubban is, mert úgy gondolom, hogy az elképzelésünk és a gondolkodásmódunk ugyanaz, és ez sokat segíthet. A játékosok nyitottak az új dolgokra, és az egyetlen, amit kérek, az a kemény munka és az, hogy higgyenek egy új elképzelésben – nyilatkozta Amorim a kinevezése után, és elhárította mindennemű hasonlítgatást a United korábbi portugál edzőjével, José Mourinhóval. – Ha ránézel, úgy érzed, hogy ő bárhol nyerni tudna, Európa legjobbja volt többször is a csapataival. A labdarúgás manapság már más, és úgy érzem, hogy én lehetek a megfelelő ember itt, mert fiatal vagyok és értem a játékosok nyelvét. Ezt pedig éppúgy próbálom használni, mint Mourinho tette anno a Chelsea-nél. – zárta gondolatait Ruben Amorim, aki új csapata élén az Európa-Ligában is bemutatkozik, hiszen a Manchester United csütörtök este az Old Traffordon fogadja a norvég Bodo/Glimt együttesét.