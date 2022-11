Az angol kapitány rá se hederített amerikai kollégája üzenetére

Harry Kane miatt aggódtak az angolok az elmúlt napokban, hiszen a válogatott csapatkapitánya az Irán elleni első meccsen bokasérülést szenvedett. Gareth Southgate szövetségi kapitány azonban mindenkit megnyugtatott: Kane bevethető lesz az Egyesült Államok elleni B csoportos rangadón, így az 51 gólos csatár célba veheti Wayne Rooney angol gólrekordját (53).

– A sérülést okozó becsúszás igazán rosszul nézett ki, de úgy gondolom, hogy végül olcsón megúsztuk. A lélegzetemet is visszatartottam, amikor Harry a földön feküdt, de most már rendben van – oszlatta el a kételyeket Southgate.

Harry Kane már jól van. Fotó: Haszan Ammar

Ugyanő nem volt túl udvarias amerikai kollégájával, erről már az Egyesült Államok szövetségi kapitánya, Gregg Berhalter beszélt a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. Állítása szerint rendszeresen tartotta a kapcsolatot Southgate-tel, akivel WhatsApp-on beszélgettek egymással, ám az angol egy ideje már nem válaszolt neki, ő hiába írt.

– Nem látom a kék pipát az üzeneteim mellett – árulta el Berhalter, ami arra utal, hogy Southgate el sem olvasta, mit írt neki. – Kicsit szünetet tartunk, majd a meccs után újra felvesszük a kapcsolatot.

Az Irán ellen 6-2-es kiütéssel kezdő Anglia a győzelme esetén továbbjutna a nyolcaddöntőbe, de az amerikaiak ellen nyilvánvalóan nehezebb dolga lesz. A keretében nyolc angliai légióst, mindenek előtt a Chelsea sztárját, Christian Pulisicot felvonultató Egyesült Államok az első meccsen 1-1-et játszott a Gareth Bale-lel és Aaron Ramsey-val felálló Wales ellen, és a támadói biztosan nagyobb fejtörést okoznak majd az angol védelemnek, mint az irániak, akik így is szereztek két gólt.

Harry Maguire hisz magában

Egyébként is a védelem, főként annak vezére, Harry Maguire áll a kritikák középpontjában Angliában. A Manchester United játékosa az ősszel a klubjában is kiszorult a csapatból, Southgate azonban kitart mellette. – Úgy alakítottuk ki a csapatunkat, hogy képesek legyünk hátulról felépíteni a játékot, ezt pedig Harry Maguire és John Stones biztosítja. Ők a kiindulópont, küzdenek egymásért és elszántak. Nagyszerű, hogy Harry az ötvenedik válogatottságát ünnepli, amit nagyon is megérdemel.

Az egyelőre 49-szeres válogatott Maguire is magabiztos: – Hiszek magamban. Az edzéseken olyan keményen dolgozom, amennyire csak lehetséges, ezáltal felkészült vagyok arra, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsam. Minden meccsen játszani akarok a klubomban is, amiért meg fogok küzdeni, de most az a fontos, hogy frissnek érzem magam, mert a vb miatt pluszmunkát végeztem.

Az A csoportban az első körben egyaránt 2-0-s győzelmet arató Hollandia és Ecuador egymás ellen már a továbbjutásról is dönthet. Nagy különbség, hogy Ecuador a harmatgyenge Katart győzte le a nyitómeccsen, a hollandok Szenegál elleni sikere értékesebbnek tekinthető. Míg a Hollandia ellen csak hajrábeli kapushibák miatt veszítő afrikai csapat az első góljára hajt Katar ellen, addig a házigazda az első kaput eltaláló lövésének is örülne a második fordulóban.

Világbajnokság, csoportkör, 2. forduló, pénteki meccsek:

A csoport:

Katar–Szenegál 14.00

Hollandia–Ecuador 17.00 B csoport:

Wales–Irán 11.00

Anglia–Egyesült Államok 20.00

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022

Borítókép: Gareth Southgate angol szövetségi kapitány (Fotó: MTI/AP/PA/Nick Potts)