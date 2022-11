Hazaárulás vagy a nőknél látott baki kellene az izgalomhoz

A férfi sífutás elmúlt évei a norvégok és az oroszok párharcáról, ezen belül pedig leginkább Johannes Hösflot Klaebo és Alexander Bolsunov küzdelméről szóltak. A két klasszis közül a norvég kettő, az orosz három aranyérmet nyert az idei pekingi téli olimpián, míg a legutóbbi öt idényből háromszor Klaebo, kétszer Bolsunov nyerte meg az összetett világkupát.

Bolsunov (balra) és Klaebo idén nem küzd meg egymással (Fotó: Europress/AFP/Alexey Filippov)

A nagy párharcnak azonban véget vetett az ukrajnai háború.

Az oroszokat már az elmúlt idény utolsó versenyein sem láthattuk, és így lesz ez a 2022/23-as szezonban is. Persze a Nemzetközi Síszövetség (FIS) kényszerpályán mozgott, a versenyek, a sportág érdekét az oroszok jelenléte szolgálta volna, de amikor a FIS szóba hozta, hogy erre keresné a megoldást, akkor a svéd és a norvég sztárok azonnal jelezték, ebben az esetben az ő részvételükre ne számítson a szövetség, és a legtöbb verseny házigazdája sem engedte volna be az oroszokat. Pedig az oroszok jelezték, hogy ha egy-két helyszínen hóhiány miatt törölni kellene a versenyt az idény során, ők szívesen segítenek.

– Nem tudom elképzelni az érveket az orosz sportolók visszaengedése mellett, amikor a háború még mindig tart. Pont ugyanaz a helyzet, mint amikor kitiltottuk őket. Nem látok okot arra, hogy bárkit is visszaengedjünk – fogalmazott Maja Dahlqvist.

Így aztán az oroszok nélkül rajtolt és zajlik az idény a finnországi Rukában, Klaebo pedig utcahosszal meg is nyerte a szezonnyitó klasszikus stílusú sprintet. Nagyon sokkal mögötte három honfitársa küzdött a többi dobogós helyért, s minden bizonnyal hasonló lesz majd a helyzet az egész idényben. A hosszabb távokon, klasszikus távon a finn Iivo Niskanen esetleg kibabrálhat velük, de ő koronavírus-fertőzés miatt kihagyja a számára hazai pályán zajló első versenyhétvégét.

Az oroszoknak eközben be kell érniük saját házi versenyeikkel, ezek pedig annyira nem motiválják az olimpiai bajnok Bolsunovot. A klasszis múlt héten ugyan rajthoz állt egy közép-szibériai versenyen, de csak hatodik lett, és a beszámolók alapján bőven volt rajta súlyfelesleg.

Világkupán nem is fogjuk látni idén, és Jurij Borodavko, Bolsunovék edzője biztosra ment, hogy az orosz versenyzők a kiskapukat se keressék.

Aki más ország színeiben folytatja, az hazaáruló. Nem toleráljuk az állampolgárságot váltókat, soha nem értettem őket és nem is fogom.

Ha a hazaárulás elmarad, akkor a női versenyekre maradnak idén az izgalmak. Itt is hiányzik az erős orosz csapat, ám a svédek, a finnek, sőt még a németek válogatottja is felveheti a versenyt Norvégiával, főleg, hogy a vikingek két extraklasszisa, Therese Johaug és Maiken Caspersen Falla is visszavonult.

A rukai női verseny pedig azt is megmutatta, hogyan kaphatna ki mégis Klaebo: ha úgy elesik a célegyenesre fordulva első helyről, mint azt Dahlqvist tette, akkor talán lenne esélyük a riválisoknak a győzelemre. A női futamot honfitársa hibája után Emma Ribom nyerte, aki első vk-futamgyőzelmét aratta.

Borítókép: Klaebo már ünnepel, a többiek még küzdenek a második helyért (Fotó: AP/dpa/Markku Ulander)