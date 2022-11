Így búcsúznak egykori társai Csapó Gábortól

„Egy újabb legendát veszítettünk el, aki nem csupán azokban a csapatokban számított kiemelkedő játékosnak, amelyekben játszott, de aki egyéniségével, tudásával, karizmájával meghatározó módon formálta is a sportágat. Ő egyike azoknak, akik miatt a magyar vízilabda azt a súlyt képviselheti a magyar sportban, sőt a világ sportjában, amit képvisel, hogy folyamatosan a legjobbak közé tartozik, hogy megkerülhetetlen tényező” – idézte a szövetség honlapja az MVLSZ elnökét, Madaras Norbertet.

A Montrealban olimpiai bajnoki címet nyert magyar válogatott további tagjai, Kenéz György és Gerendás György a Nemzeti Sportnak nyilatkozva emlékeztek meg Csapó Gáborról.

„Több mint tíz évet játszottunk együtt a Vasasban, majd egyszerre légióskodtunk Olaszországban, még ha másik csapatban is. Segítette a beilleszkedésemet, neki köszönhetően egy hét alatt megtanultam olaszul a vízilabda nyelvét. Nagyon sokat tanultam tőle a játékról, mert jóval több volt mint őserő, nála kevés rafináltabb pólóssal játszottam együtt. Éveken keresztül vízilabdáztunk együtt a válogatottban is, rengeteg sikert értünk el közösen. Vidám, bohém, nagyvonalú ember volt, a civil életben is nagyon szerettem, csak jót tudok róla mondani, hiányozni fog” – fogalmazott Kenéz.

„Nem olyan régen volt egy csapatunk, amelyik Montrealban ott állt a dobogó tetején, és a tizenegy játékosból már csak nyolcan maradtunk. Ez valahol rémisztő, hiszen nekem nem tűnik távolinak az emlék, és a dobogó tetején úgy éreztük, hogy a miénk a világ, és ez így lesz az idő végeztéig. Ezek szerint nem így van, nagyon megrendítő, hogy ismét megfogyatkozunk. Ezernyi történetem lenne Dudiról, de most csak a szomorúság van bennem” – mondta Gerendás.

Az olimpiai bajnok Faragó Tamás az Origónak nyilatkozva búcsúzott el Csapó Gábortól, akivel egykoron a válogatottban és a Vasasnál is csapattársak voltak:

„Tragikus dolog, ami történt. Az ember bármennyire is felkészül, próbáltunk felkészülni a legrosszabbra, de a halál mindig váratlanul érkezik. Mindenki megrendült, hogy egy ilyen erős, egészségesnek látszó ember egyszer csak eltávozik. Sportolóról van szó, akit az eredményei és a sportpályafutása minősít, de most ennél többet nem tudok mondani.”

Zalatnay Sarolta is a portálnak megszólalva köszönt el korábbi élettársáról.

„Csodálatos ember volt, egyben csodálatos sportember, mély tónusú hanggal, szeretett énekelni is. Több mint hat évig a társam volt, és nagyon szép éveket éltünk meg együtt. Mindig a sport volt nála az első, már akkor nem volt teljesen egészéges, de akkor is a sport volt számára a legfontosabb. A kislányát és a zenét is imádta, rengeteget járt koncertekre. Az én koncertjeimre is sűrűn jött, az egész vízilabdacsapat társaságában. Zseniális, okos ember volt, életvidám és kitartó. Annyira nyugodt volt, hogy nem lehetett vele veszekedni sem. Egész életében kiegyensúlyozott volt, amit a sportnak is köszönhetett. Én csak hálával tartozom neki, rengeteg dolgot tanultam tőle. Inni nem szeretett, enni viszont nagyon, talán az egyetlen hibája az volt, hogy sajnos dohányzott.”

Markovits László, a Vasas Sport Club elnöke a Facebookon méltatta a vasárnap hajnalban elhunyt klasszist.

„Nagyon szomorúak vagyunk, Csapó Gábor halála egy újabb fájó veszteség a Vasas családnak. Mészöly Kálmánhoz hasonlóan Dudi is óriási egyéniség volt, a korabeli vasasos klubélet egyik motorja, és persze a saját sportágának kiemelkedő alakja. Nem csupán olimpiai bajnok ikonunk volt, hanem aktívan kapcsolódott a klubhoz más tekintetben is. A Faragó Tamással közösen működtetett népszerű pólósuliján keresztül évtizedeken át tett aktívan a pólós utánpótlás-nevelésünkért. Emellett számomra személyes baráti kapocs volt a tenisz is. Imádta a játékot, rengeteg időt töltött Pasaréten, és a lánya is versenyszerűen űzte a sportágat. Csapó Gábort a Vasas Sport Club saját halottjának tekinti, nagyon fog hiányozni mindannyiunknak, ezúton is részvétünket küldjük a családjának.”

Csapó Gáborra a november 30-án, szerdán este nyolc órakor kezdődő A-Híd VasasPlaket–Crvena Zvezda Eurokupa-meccs előtt csendes gyertyagyújtással emlékeznek a Komjádi-uszodánál.

Borítókép: Csapó Gábor 2014-ben (Fotó: MTI/Zih Zsolt)