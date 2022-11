Maradona feje és Isten keze… + videó

Az 1986-os mexikói vb Argentína-Anglia negyeddöntőjének a slágerpárosításon túl az is érdekes pikantériát adott, hogy a két ország négy évvel korábban még háborút vívott egymással a Falkland (Malvinas) -szigetek miatt, érthetően nem ettek egymás tenyeréből az argentínok és az angolok.

Az Azték stadionban június 22-én lejátszott meccs azonban két, gólt eredményező jelenet miatt is örökre bevésődött a sporttörténelem lapjaira.

Először az 51. percben a világ akkori legnagyobb és minden idők egyik legnagyszerűbb labdarúgója, Diego Maradona egy kissé jobbról, éppenséggel egy angol lábról az öt és feles környékére hulló labdát felugorva, Shilton kapust megelőzve, de nem fejjel, hanem feltartott kézzel juttatott a kapuba.

Ma már egy ilyen gólt nagyon rövid videózás után a VAR érvénytelenítene, a kezezésért pedig sárga lapot, sőt akár pirosat is kapna a "tettes", ezen a 36 évvel ezelőtti napon azonban a tunéziai Ali Bin Nasser általános megrökönyödésre megadta a találatot!

Ezt követően négy perccel Maradona a saját térfeléről indulva az egész angol csapatot és a kapust is kicselezve szerzett még egy - most már abszolút szabályos - gólt, amelyet aztán 2002-ben megválasztottak a XX. század góljának. Lineker szépítő gólja a 81. percben már csak szépségtapaszt jelentett, Argentína továbbjutott és végül meg is nyerte a vb-t.

A mérkőzést követő sajtótájékozatón pedig elhangzott az azóta legendává, sőt szállóigévé nemesült mondat, mely szerint

az argentínok első góljában benne volt Maradona feje és egy kicsit Isten keze

Borítókép: Maradona kézzel elért gólja 1986. június 22-én Anglia ellen (Forrás: AFP)