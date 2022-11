Történelmi Fradi-siker az Európa-ligában

Jól kezdett a magyar csapat, nem engedte ellépni a svédeket, sőt 9-7-re, majd 11-9-re is vezetett. Egyik oldalon sem működött hatékonyan a védekezés, ezt kihasználva bátran lőttek távolról is a játékosok, és a megszokottnál sokkal több gól született. Pásztor István vezetőedző kapust cserélt, és bár a hátsó alakzatot ezzel sem tudta stabilizálni, csapata egy találattal vezetett a szünetben.

A második felvonás elején a támadásban és védekezésben is remeklő Debreczeni Dávid vezérletével ellépett a Ferencváros, és már néggyel is vezetett. A folytatásban a magyar együttes a kapusának lecserélésével létszámfölényes támadójátékra állt át, ami szintén bejött, így a hajrában is magabiztos volt a házigazda és megérdemelten nyert 37-34-re.

Debreczeni nyolc, a túloldalon az olimpiai ezüstérmes, háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Kim Anderson hét góllal zárt. Győri Kristóf nyolc, Borbély Ádám három, a vendégeknél Niklas Kraft 18 védést mutatott be. Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló FTC a francia Pays d’Aix Université vendége lesz a következő fordulóban.

Európa-liga csoportkör, 2. forduló, B csoport: Ferencváros–Ystads IF HF (svéd) 37-34 (19-18).

Borítókép: A Ferencváros megküzdött a győzelemért (Fotó: Nemzeti Sport)