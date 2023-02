A Kecskemét sikeredzője sokszor Fradi-szurkoló, de most nem lesz az

A Fradi mind a hat addig lejátszott NB I-es meccsét megnyerte az idényben, s közben az Európa-liga csoportkörének első két fordulójában a török Trabzonspor és a francia AS Monaco ellen is győzött, amikor október másodikán a Kecskemét vendégeként lépett pályára – és hatalmas meglepetésre kikapott az újonctól.

Ősszel a Kecskemét volt a jobb, nem a Fradi Fotó: KOVACS PETER

Most következik a visszavágó az Üllői úton, amely azért is nagy téttel bír, mert a Kecskemét az NB I második helyezettjeként az éllovas Fradi jelenlegi legnagyobb vetélytársának számít (még ha ez illúzió is csupán, tekintettel arra, hogy az FTC előnye tetemes, 14 pontos).

Sztanyiszlav Csercseszov hatpontos meccset vár

– Az ősszel 2-0-ra kikaptunk Kecskeméten, ezzel természetesen tisztában vagyunk, és már csak emiatt is szeretnénk javítani – fogalmazott Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros orosz vezetőedzője a klubhonlapon. – A Kecskemét jelenleg közvetlenül mögöttünk van, így „hatpontos” mérkőzésre számítok.

A Fradi játéka egyelőre nem olyan átütő, mint az ősz nagy részében volt, legutóbb Kisvárdán vesztett pontot, az idei első hazai bajnokiján pedig az utolsó helyezett Vasas kapott gól nélkül és ponttal távozott a Groupama Arénából. Csercseszov csapata azonban most elsősorban az Európa-liga márciusban esedékes nyolcaddöntőjére készül.