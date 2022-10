Az újonc Kecskemét elvette a címvédő Ferencváros veretlenségét

– Sajnos nem minden labdarúgónk tért vissza egészségesen... – nyilatkozta a klub honlapjának. – Adnan Kovacevic kezdett a bosnyákok Románia elleni mérkőzésén, ám a 25. percben lecserélték kisebb sérülés miatt. Lehetséges, hogy néhány hétig nélkülöznünk kell őt, ezért gondoskodnunk kell a pótlásáról. Eldar Civicet szintén le kellett cserélni a románok elleni NL-meccsen. A magyar válogatott játékosok és Kristoffer Zachariassen nem kapott lehetőséget a Nemzetek Ligájában, Aissa Laidouni viszont két jó találkozót játszott, az egyiket Brazília ellen. Ryan Mmaee egy meccsen lépett pályára. Az egyik oldalról jó, hogy ennyi válogatott futballistánk van, sőt hárman akár a világbajnokságon is játszhatnak, ez jó reklám a klubnak. Ott van ugyanakkor az érem másik oldala is: ezek a játékosok eltérő fizikai és mentális állapotban tértek vissza hozzánk, ráadásul csak pár napunk volt arra, hogy felkészítsük őket a ránk váró feladatokra.

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Dibusz Dénes a 250. mérkőzésén állt a Ferencváros kapujában, de a szünetig nem sok öröme telt benne. Az újonc házigazda cseppet sem játszott alárendelt szerepet, sőt a 27. percben megszerezte a vezetést: Nagy Krisztián ugrott ki a jobb oldalon, a védők lemaradtak róla, ő befutott a tizenhatoson belülre, majd alábökött a labdának, amely Dibusz fölött a hálóba hullott – 1-0. A címvédő nem talált magára, és a 33. percben Knoester a tizenhatoson belül lerántotta Tóthot, Karakó Ferenc játékvezető tizenegyest ítélt, amelyből Nagy Krisztián higgadtan gurította a labdát a jobb alsó sarokba – 2-0.

A szünetig rákapcsolt a Fradi, de kimaradtak a helyzetei, és a hazaiak kapusa, Varga is jól védett. A Ferencváros ebben a bajnokságban először kényszerült hátrányban futballozni, egy félidő alatt kétszer annyi gólt kapott, mint az eddig hat meccsén, így nagy kérdés volt, hogy képes lesz-e a második játékrészben fordítani. Szemlátomást igyekezett dominálni, de a KTE remekül védekezett, és mellette maradt ereje kontrákra is. És amikor a címvédő be is szorította a házigazdákat, mindig akadt egy láb vagy test, amely a labda útjába állt.

Nagy szívvel hajtott a Kecskemét, és a Fradi nem tudott vele mit kezdeni, Sztanyiszlav Csercseszov hiába cserélt be több támadót is. A 80. percben Traoré a tizenhatos vonaláról célozta meg a jobb felső sarkot, Varga óriási bravúrral védett. A KTE okos és lelkes játékával megérdemelten nyert, elvette a Ferencváros veretlenségét ebben a bajnokságban, és fellépett a tabella második helyére, így otthon még százszázalékos.

NB I, 9. forduló

Péntek

Mezőkövesd–Paks 1-2 (1-0), Mezőkövesd, 1200 néző, jv.: Antal. Gólszerző: Drazsics (1.), illetve Varga B. (57.), Bőle (64.)

Szombat

Újpest–Kisvárda 4-0 (3-0), Szusza Ferenc Stadion, 1984 néző, jv.: Pintér. Gólszerző: Vranjanin (31., öngól), Goure (36., 45+1.), Simon K. (68.). Kiállítva: Kovacic (59.), Ötvös (93.).

Debrecen–Bp. Honvéd 4-3 (3-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4512 néző, v.: Erdős. Gólszerzők: Babunski (15.), Baráth (26.), Bódi (32.), Lagator (48.), illetve Domingues (53.), Samperio (70., 11-esből), Jónsson (72.). Kiállítva: Gomis (91.).

Vasas–Debrecen 1-1 (1-0), Illovszky Stadion, 1770 néző, v.: Andó-Szabó. Gólszerzők: Holender (44.) illetve Lesjak (54).

Vasárnap

Kecskemét–Ferencváros 2-0 (2-0), Kecskemét, Széktói Stadion, 2527 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Nagy K. (27., 11-esből 34.)

Puskás Akadémia–Mol Fehérvár 18.45 (M4 Sport)

Borítókép: Nagy Krisztián két gólja jelentette a Ferencváros vesztét (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)