Hajnal Tamás szerint három Fradi-játékos is részt vehet a futball vb-n

Aissa Laidouni Brazília ellen is játszhatott barátságos meccset, bosnyák légiósok kivívták az A ligába jutást a Nemzetek Ligájában, Kristoffer Zachariassen viszont nem lépett pályára a norvég válogatottban, Adama Traoré pedig a rossz időjárás miatt csak egy találkozón tudott szerepelni Malival.

– A játékosok hangulatára nagy hatással van a válogatottbeli szereplés. A kulcsjátékosok fejben gyorsan tudnak váltani, erre szükség is van, mert más környezetbe, más edzőhöz kerülnek, mások lehetnek a taktikai elvárások. A válogatottban szerzett pozitív energiákat fontos, hogy hozzák magukkal, amely a klub számára hasznos. A Fradiban viszont vissza kell váltani, s az itteni elvárásoknak megfelelni – tette hozzá Hajnal. – Igyekeztem minél több labdarúgónk válogatott meccsébe belenézni, ha nem is 90 percekre, de figyelemmel követtem a teljesítményüket.

November 20-án Katarban megkezdődik a 2022-es labdarúgó-világbajnokság, addig 42 nap alatt 13 mérkőzést játszik az NB I-ben, a Magyar Kupában és az Európa-ligában a Ferencváros.

– Örülünk, hogy három focistánknak is reális esélye van a vb-szereplésre. Ez a klubnak és a játékosnak is nagy dolog. Reméljük, mindhárman ott lesznek – jelentette ki a sportvezető, aki azonban egyelőre a klub előtt álló nehéz feladatokra koncentrál. – Fontos a mentális frissesség. Meccsről meccsre haladunk tovább. A terhelés adagolásának megfelelőnek kell lennie. A segédeszközök, adatok felhasználásával, orvosi stábunk véleményének figyelembe vételével igyekszünk a mentális és a fizikális állapotot is a legjobb szinten tartani. Erőltetett menet jön, 42 nap alatt 13 meccs rengeteg, nagy kihívás előtt állunk.

Borítókép: Ryan Mmaee Marokkót képviselheti Katarban (Fotó: AFP)