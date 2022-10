Csercseszov az orosz sajtóban kulisszatitkokat árult el a Fradiról

– Eleinte nem szerettem a Nemzetek Ligáját, mert így nincsenek felkészülési találkozók. De hétfőn az első játszott a másodikkal és minden egy egymás elleni meccsen dőlt el. Biztos sokaknak volt meglepő, hogy milyen jól teljesített a magyar csapat az angol–német–olasz csoportban, de számomra nem igazán, mert korábban ellenünk is játszottak ugyanebben a sorozatban, és már akkor is nagyon erősek voltak. Ezért nem lepett meg a teljesítmény. Ráadásul három srácot adunk a válogatottba (Dibusz Dénes, Vécsei Bálint, Botka Endre – a szerk.), akik tudják, hogy nincsen lehetetlen. Az ilyen ellenfelek ellen kell szerencse, de ők megdolgoztak ezért a szerencséért. Olyan hibákat azonban, mint ami az első olasz gólt megelőzte, nem szabad elkövetni, az ilyet bünteti az ellenfél. Utána mentek, próbálkoztak, de amikor egy olyan csapat, mint Olaszország, esélyt kap, akkor kihasználja. A magyarok büszkék lehetnek a sorozatban mutatott magabiztos teljesítményükre. Donnarumma világklasszis, ezt megint megmutatta, ahogy tavaly is, amikor fontos szereplője volt az olasz Eb-győzelemnek – idézi Sztanyiszlav Csercseszovot az Üllői129.hu.

Az orosz szakember ezután áttért a Ferencvárosra, és arról beszélt, hogy miért játszik jobban a csapat, mint amikor Budapestre érkezett.

– Talán nem múlattuk feleslegesen az időt az elmúlt nyolc hónapban, a szakmai stábbal minden meccset kielemzünk, próbáljuk fizikálisan erősíteni a csapatot és az átlagteljesítmény szintjét emelni. Léptünk ezen a téren előre, egyrészt az átigazolásoknál, jöttek és mentek is, de nem áltatjuk magunkat azzal, hogy már készen vagyunk. Csupa BL-indulóval vagyunk egy El-csoportban, ez remek tapasztalat számunkra, itt játszva felmérhetjük, milyen szinten vagyunk. A srácok – és ez a legfontosabb – megértik és meg is akarják valósítani azokat a játékbeli elemeket, amiket kitalálunk. Minden meccset apróságok, nüanszok döntenek el, minden nap azon vagyunk, hogy ezekből a maximumot hozzuk ki. Minden hibánkat kielemezzünk, hisz ilyenek minden meccsen vannak. Néha utólag jön rá az ember, hogy mondjuk korábban kellett volna váltani a játékunkon. A legfontosabb, hogy kritikusak legyünk önmagunkkal szemben, érzelmek nélkül kiértékelve azt, hogy mi legyen a következő lépés. A stadion minden meccsen tele van szurkolókkal, akik sokat várnak el, néha kritikusak, néha dicsérnek, ez így van jól, hisz egy egységet alkotunk a szurkolóinkkal – szögezte le a zöld-fehérek vezetőedzője.

Sztanyiszlav Csercseszov ezután az Európa-ligával kapcsolatban fejtette ki a véleményét. A sorozatot a Fradi úgy indította, hogy a H csoportban hazai pályán 3-2-re legyőzte a Trabzonsport, majd 1-0-ra nyert a Monaco vendégeként, így vezeti a csoportot.

– Az Európa-ligában a helyzet még nem változott. A hat pont csak hat pont, ami semmi a még megszerezhető tizenkettőhöz képest. Ezért a tizenkét pontért megharcolnak majd a csapatok. Most a Crvena Zvezda ellen jön két nem könnyű találkozó. A Makkabi elleni mindkét BL-playoff meccsüket láttam, így ismerem az erősségeiket. Egyébként a sportigazgatójuk játszott nálam még tavasszal a Fradiban, Marko Marin. Ő is ismer minket jól, így két nehéz meccs vár ránk, ezeket apróságok döntik majd el. De meccsről meccsre haladunk előre, most még a hét végi bajnokival kell foglalkozzunk. Isten segítségével mindenki egészségesen tért vissza a válogatottól, és a bajnoki után majd készülünk az európai kupameccsre.

Sztanyiszlav Csercseszov végezetül arról beszélt, a Ferencvárosból kik iránt érdeklődnek külföldről.

– Tavasszal nem sok érdeklődés volt a játékosaink iránt, most viszont Traoré, a Mmaee testvérek, Laidouni, Tokmac, Boli iránt is érdeklődnek. Mindenki valakinek a látóterében van. És nem csak beszélgetések folynak, hivatalos ajánlat érkezett már játékosok iránt Törökországból és Franciaországból is, de úgy döntöttünk, télig senkit nem adunk el. Több játékosunk is szerepelhet majd a vb-n és persze az Európa-ligában is szeretnénk újabb jó eredményeket elérni. Nem cél a játékosok eladása, de néha a piac diktál. Traoré iránt Angliából érdeklődnek, meglátjuk, hogy alakulnak majd a dolgok, ő egyébként már télen is jött volna, de akkor nem sikerült még leigazolni. De nem a játékoseladások a lényegesek, hanem az eredmények. Ha az eredmények miatt a játékosok új szintre emelkednek, akkor nyilván egész más árakat kaphatunk értük egy esetleges eladáskor – nyilatkozta Sztanyiszlav Csercseszov.

A katari világbajnokságon Laidouni és a Mmaee testvérek lehetnek ott, amennyiben bekerülnek a tunéziai, illetve a marokkói válogatott keretébe.

Az FTC az Európa-liga 3. fordulójában október 6-án, csütörtökön 18.45-től a szerb bajnok Crvena zvezda vendégeként lép pályára. Pénteken megkezdődött a vendégszektorba szóló utalványok értékesítése. A szurkolók 14 500 forintos áron vásárolhatják meg a vouchereket a Meccsjegy.fradi.hu-n és a Groupama Aréna jegypénztárainál nyitvatartási időben.

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov elmondta, hogy nem cél a játékosok eladása, de néha a piac diktál (MTI/Kovács Tamás)