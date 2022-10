Marco Rossinak is van köze a Fradi-verő Kecskemét bravúrjaihoz

– Nem változott semmi, a bennmaradás az elsődleges célunk – jelentette ki Szabó István. – A többi csapat szereplésén is jól látszik, hogy gyorsan változhatnak a dolgok, az Újpest például hat nyeretlen meccs után kétszer győzött. Tavaly az NB II-ben is a bennmaradás volt az eredeti célunk, és mindig azt mondom, hogy csak akkor szabad új célokat kitűzni, ha az elsődleges célt már teljesítettük vagy nagyon közel járunk hozzá. Még nem tartunk itt, persze jó érzés a második helyen állni, amire én sem számítottam, de már az lebeg a szemem előtt, hogy a következő negyven napban nyolc meccs vár ránk, és teljesíteni kell.

Kecskeméten most van ok az örömre Fotó: BUS CSABA

Saját bevallása szerint a Ferencváros elleni győzelem után sajnálta is a játékosait az 55 éves vezetőedző, mert nem volt idő megélni a pillanatot, örülni, ünnepelni, hiszen máris következett egy regeneráló edzés, majd egy szabadnap után már az Újpest elleni, pénteki lila-fehér rangadóra készülnek.

Szorít a Fradinak – az Európa-ligában

A Ferencváros elleni siker persze Szabónak is különleges élmény volt: – Volt egy kis drukk bennünk a meccs előtt, hiszen a Ferencváros játékosai félelmetes minőséget képviselnek. Én is fizetek azért, hogy a csapat nemzetközi meccseit élőben lássam, és szorítok a Fradinak az Európa-ligában. Szerencse is kellett a győzelemhez, de ugyanilyen fontos volt a szenvedélyünk és az, hogy talán több időnk volt a felkészülésre.

Két korábbi szövetségi kapitány, Bozsik Péter és Csank János is a Nemzetek Ligájában Angliát és Németországot legyőző magyar válogatotthoz hasonlította a Kecskemét három belső védős, fegyelmezett védekezésen alapuló, erős csapategységre építő játékát. Szabó István lapunknak elárulta, hogy a felfedezett hasonlóság nem a véletlen műve:

– Nagy megtiszteltetés, ha a válogatott felfogását látják visszaköszönni a csapatomban, ugyanis két-három edző van, akikre szakmailag nagyon felnézek, és közülük is Marco Rossi áll az első helyen.

– Rajta kívül a hasonló elveket valló Antonio Conte a másik, akinek a munkásságát aktívan követem, a harmadik pedig Thomas Tuchel, akinek a Chelsea-vel előadott futballja nagyon tetszett – folytatta Szabó. – Mindhárman az agresszív, stabil védekezésben és az abból vezetett gyors támadásba való átmenetben hisznek. Ha a keret alkalmas rá, én is törekszem a hasonló taktikára, és tavaly az NB II-ben tudatosan döntöttük el, hogy ilyen futballt akarunk játszani, amihez posztra igazoltunk játékosokat. Idén ezt próbáljuk tovább fejleszteni az NB I-ben.

Szabó István sikeredzőnek számít Kecskeméten Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

A Kecskemét jól láthatóan azt is elbírja, hogy az előző idénybeli NB II-es gólkirálya, Lukács Dániel Diósgyőrbe távozott a nyáron, pedig a helyére igazolt háromszoros montenegrói válogatott Uros Djuranovics eddig nem szerzett gólt.

– Figyelembe kell venni, hogy egy hónapig nem látta a családját, másfajta játékrendszert kell megszoknia, a beilleszkedés olykor időt vesz igénybe. De jól teljesít az edzéseken, akar és tud dolgozni, hasznos tagja a csapatnak, ezért biztos vagyok benne, hogy idővel bizonyítja, miért lőtt 15 gólt legutóbb a szerb élvonalban – fogalmazott Szabó.

Az értékmentés is cél

Egy másik csatár ugyanakkor már most meglepetést szerzett, a Fehérvárról kölcsönvett 23 éves Szabó Levente többnyire csereként is négy gólt ért már el. Az Atalanta és a Genoa utánpótlásában is megfordult 195 centi magas támadó a vezetőedző szerint nagy jövő előtt áll: – Gyerekkora óta ismerem őt, eddig hányatott volt a pályafutása, a kiegyensúlyozott teljesítmény hiányzott neki. Ha folytatja azt a alázatos munkát, amit velünk Kecskeméten elkezdett, nagyon sokra viheti. De említhetem a többi fiatalunkat, Szalai Gábort, Banó-Szabó Bencét vagy Szuhodovszki Somát, akik korábban talán nem kaptak elég bizalmat, de mi most megadjuk nekik az esélyt. Kecskeméten az is a cél, hogy értéket mentsünk a magyar futball számára.

