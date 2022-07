Családiasság és hit, avagy a kecskeméti futballcsoda receptje

Hét évvel ezelőtt licencproblémák miatt zárták ki a Kecskemétet az NB I-ből és sorolták vissza a csapatot a megyei bajnokságba. Tavaly már az NB II-ben indult a csapat, amikor Szabó Istvánt nevezték ki vezetőedzőnek. Az 55 éves mestert a városban nem kellett különösebben bemutatni, hiszen a szakmai stáb tagja volt Tomiszlav Szivics mellett a 2011-ben kupagyőztes együttesben, majd 2012-től ő volt a főnök, így a Ligakupa-ezüst és az NB I-es ötödik hely már az ő nevéhez fűződött.

Az előző idényben senki sem várt feljutást Szabó csapatától, a favoritnak számító Diósgyőrt megelőzve mégis megszerezte az ezüstérmet a bajnok Vasas mögött az NB II-ben.

Az előzetes kilátások a mostani évad előtt sem a legjobbak, hiszen papíron a Kecskemétnek van a legolcsóbb csapata az NB I-ben, a 4,19 millió eurós keretérték alapján az utolsó hely nézne ki az együttesnek.

– Összességében a mi játékosainknak van a legkevesebb NB I-es meccsük, a ZTE mellett a miénk a legfiatalabb átlagéletkorú keret, ráadásul két év alatt két osztályt ugrottunk – sorolta tovább Szabó az ellenük szóló érveket. – Megértem, hogy sokak szerint mi vagyunk a legvalószínűbb kiesőjelöltek, de csak ugyanazt tudom mondani, mint tavaly, amikor az NB II-ben voltunk újoncok, és akkor is mindenki azzal volt elfoglalva, hogy bajba kerülhetünk:

Én hiszek a csapatomban. Ha én nem tenném, akkor ki?

A nyáron tizenegy új labdarúgó költözött Kecskemétre. Közülük ki lehet emelni a kecskeméti születésű középpályást, a Honvédból hazacsábított Banó-Szabó Bencét, a 2018 és 2021 között a Mezőkövesdben szerepelt ukrán középpályást, Mihajlo Meszhit, valamint a háromszoros montenegrói válogatott csatárt, Uros Djuranovicsot, aki az FK Kolubarában 15 gólt szerzett a szerb elsőosztályban legutóbb. Bizakodásra adhat okot, hogy a Kecskemét a horvát Eszék elleni, 2-0-ra elveszített felkészülési mérkőzést leszámítva a többi ötön veretlen maradt.

Szabó István célja a bennmaradás Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

– A mai futballban rengeteg dolgot lehet mérni, ezt meg is tettük, és azt látjuk, hogy fizikailag ott tartunk, ahol elterveztük, de ez ennek a játéknak csak egy szelete, legalább ilyen fontos a mentális és érzelmi állapot – jelezte Szabó. – Kecskeméten nagy hangsúlyt fektetünk az összetartásra, szinte családot formálunk. Ugyan érkezett tizenegy új játékos a nyáron, őket nemcsak a futballtudásuk alapján választottuk ki, hanem az is fontos szempont volt, hogy be tudjanak illeszkedni ebben a közösségbe.

Távozott viszont a feljutás főhőse, az NB II gólkirályi címét az előző évadban 25 találattal elhódító Lukács Dániel, aki pechjére már a télen elkötelezte magát a Diósgyőrhöz a nyártól.

– Ha egy gólkirály távozik, az nyilvánvalóan űrt hagy maga után. Természetesen hiányozni fog, de a távozását kihívásnak fogtuk fel, amit meg kell oldani – értékelte a helyzetet Szabó. – Az előző idényben jól működött az a támadójáték, ami rá volt kihegyezve, most ezen változtatni fogunk, mert ugyanolyan típusú csatárt nem találtunk. Ugyanakkor montenegrói válogatott támadót igazoltunk, aki minőséget képvisel.