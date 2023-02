Egy lengyel amputált lábú futballista nyerte a Puskás-díjat

Az elképzelésből 2009 decemberében lett valóság, amikor a zürichi FIFA-gálán özvegy Puskás Ferencné nyújtotta át a trófeát az első győztesnek, a portugál Cristiano Ronaldónak. Azóta már magyar játékos, Zsóri Dániel is elnyerte a díjat. Noha az első kiírásban a legalacsonyabb szint, ami szóba jöhetett, a nemzeti első osztály volt, azóta ez alakult, és manapság már bajnoki osztályra, nemre, illetve életkorra való tekintet nélkül bárki bekerülhet. Az elmúlt években ifjúsági gól is bekerült a legjobbak közé, most pedig egy olyan, amelyet az amputált lábúak bajnokságában szereztek.

𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝



CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥

Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗



To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa 🏆 pic.twitter.com/P65gUCeoJT — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022

És a győztes éppen ez a gól lett, Marcin Oleksynak vehette át a díjat Alessandro del Pierótól. Oleksyt egy 2010-es útépítés közben elütötte egy autó, s kerekesszékbe került, amputáltként viszont lengyel válogatottságig jutott. Lengyelországban az amputált lábú futballistáknak saját bajnokságuk van – egy ilyen mérkőzésen született Oleksy Puskás-díjas találata is. A nyertes így köszönte meg az elismerést: – Köszönöm a futball családjának, hogy segített a legnehezebb pillanatokban, segítettek, hogy megmutassam: ilyen gólt tudok szerezni.

Borítókép: Marcin Oleksy az első fogyatékkal élő futballista, aki Puskás-díjat kapott (Fotó: MTI/AP/Michel Euler)