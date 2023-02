Magyar sportolóval viccelődik a második legolvasottabb spanyol sportújság

Valter Attila tavaly a francia Groupama–FDJ-től a világ legjobb csapatának számító Jumbo–Visma gárdájához szerződött – ahol többek között a Tour de France címvédője, a dán Jonas Vingegaard is teker –, és a héten debütál a hollandoknál. Spanyolországban, a galíciai Gran Caminón a csütörtöki első szakaszt a heves hózápor (!) miatt félbeszakították, ilyen is ritkán fordul elő.

Valahol Valter Attila is ott volt a mezőnyben… Forrás: Facebook/Attila Valter

Így honfitársunk jumbósként az első szakaszát pénteken teljesítette, mégpedig remekül. A 184,3 kilométere etapon, amelyet 3,9 kilométeres, 7,2 százalékos emelkedő zárt, a tizedik helyen ért be a célba. A szakaszt éppen Vingegaard nyerte meg, Valter 35 másodperccel maradt el tőle. Megjegyzendő, hogy Valter nem a Jumbo–Visma sárga mezét viseli, idén a magyar országúti bajnokot megillető piros-fehér-zöld mezben láthatjuk, a Jumbo mezében csak a többnapos versenyek időfutamos szakaszain tűnik fel.

– Szuper taktikánk volt és hiba nélkül sikerült kivitelezni, persze ha az ember mellett ott van Jonas Vingegaard, talán minden egy picit könnyebb. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ezzel a csapattal versenyezhetek, nagyon várom a folytatást! – kommentálta a Facebook-oldalán a pénteki napot Valter Attila, aki máris jó barátságban van a dán klasszissal, a csapat edzőtáborában a Kanári-szigeteken szobatársak voltak.

Versenyzőnk pedig ma a pénteki eredményét is túlszárnyalta, a 127 kilométeres szakaszon harmadik lett! Ezt az etapot is Vingegaard húzta be, Valter pedig most is 35 másodperccel utána ért be a célba.

Már a 24 éves Valter Attila is ismert név a kerékpársportban, emlékezetes, hogy két éve a Giro d’Italián három napon át viselhette az összetettben vezetőt megillető ikonikus rózsaszín trikót, s tavaly is voltak nagyon jó eredményei. Az AS újságírója a Gran Camino előtt a vele készült interjú felvezetésében a tavalyi Strade Bianchén elért negyedik helyezését is kiemelte – ez az olasz verseny a legrangosabb egynapos versenyek közé tartozik.

„Nem a hunok királya, de ő is szeretne nyomot hagyni maga után, csak éppen ő a kerékpársportban” – sütötte el a poént az Attila névvel a történelmi ismereteit is csillogtató kolléga, és Csömör is bekerült a spanyol hírekbe, mint Valter Attila szülőhelye.

– Nem ismerem az összes csapatot, nem tudom, hogyan működik az UAE Team Emirates vagy a Quick-Step, de nem tudom elképzelni, hogy bárhol jobban érezném magam, mint a Jumbónál. Nem azt mondom, hogy ott van a legjobb öt hely között vagy a legjobb háromban, hanem azt, hogy ez a legjobb hely. Fizikálisan kihozzák belőled a legjobbat, de mentálisan is nagyon odafigyelnek rád, hogy készen érezd magad a versenyen, hogy tudd kezelni a nyomást. S nem csak szakmailag figyelnek ránk, nekem például megengedték, hogy egy napra hazautazzak a barátnőmhöz az évfordulónkra – árulta el többek között Valter Attila.

Forrás: Jumbo–Visma

Az már eldőlt, hogy idén a Giro d’Italián nem indul, gyakorlatilag az is biztosra vehető, hogy a Tour de France-on sem lehet ott – a francia körversenyen még soha nem indult –, de ezt megérti.

Valter Attila küzdeni fog azért, hogy a Vueltán rajthoz állhasson

– Még új fiú vagyok a csapatban, vannak nálam erősebb versenyzők, akik jól ismerik egymást, és a Touron különösen fontos, hogy meglegyen az összhang. De idén is megyek a Strade Bianchéra, valamint a baszk körversenyre is, ahol megint Jonast segítem majd, és ez jó felvezetés lesz számomra az ardenneki egynapos klasszikusokra, amelyeken még nem indultam – mondta el Valter Attila, aki bízik benne, hogy ha már idén a Tour de France-on és a Giro d’Italián nem indul, augusztus végén a harmadik számú Grand Touron, a Vueltán, a háromhetes spanyol körversenyen rajthoz állhat.

– Sokat edzek Spanyolországban, a Vuelta több szakaszát is jól ismerem, és harcolni fogok, hogy bekerüljek az idei viadalon induló csapatunkba – szögezte le Valter Attila.

Az biztos, hogy most a Grand Caminón már sokat tett érte.

Borítókép: Valter Attila a magyar bajnoki trikójáról könnyen felismerhető a Jumbo sorában (Forrás: Facebook/Attila Valter)