Egy bájos svájci labdarúgónő népszerűbb lett, mint Roger Federer + videó

Még mondja valaki, hogy a női labdarúgás nem népszerű! A bájos Alisha Lehmann-nak február elején még „csak” 11,35 millió követője volt az Instagramon, ma pedig, három héttel később már 11,9 millió áll a neve mellett.

Alisha Lehmann hatéves korától focizik, és 2015-ben, 16 évesen tagja volt az U17-es Európa-bajnokságon ezüstérmes svájci válogatottnak. A felnőttmezőnyben a következő évben debütált Svájcban a BSC YB Frauen csapatában. Hazája bajnokságában 2018-ig csatárként 52 meccsen 25 gólt szerzett, ami jó ajánlólevél volt számára, hogy Angliába szerződhessen. Itt játszott a West Ham Unitedban (42 meccs, 9 gól), az Evertonban (8 meccs, 1 gól), 2021 óta pedig az Aston Villa csapatában szerepel, itt 34 meccsen csak háromszor vette be az ellenfelek kapuját, de a marketingértéke felbecsülhetetlen a klubjának.

Alisha Lehmann a futballpályán is kitűnne

Több márkának is a reklámarca, ő viszont azt szeretné, ha a futballpályán a játéka miatt is a középpontban lenne:

– Őszinte szólva csalódott vagyok amiatt, hogy hiába van rengeteg követőm a közösségi médiában, nem igazán azzal foglalkoznak, hogyan focizom. Pedig mindennap rengeteget teszek azért, hogy fejlődjek, még jobban menjen a játék. A legjobb akarok lenni a pályán, ez az első számú prioritás az életemben. Annak persze örülök, hogy sokan érdeklődnek irántam, de reggelente nem azzal kelek fel, hogy erre gondolok. A népszerűséget egyfajta lehetőségnek tekintem, hogy a női futballra irányítsam a figyelmet. Mert a férfiaktól nagyon messze vagyunk az ismertséget és a fizetéseket tekintve is, sokan pedig a női játékosak képességeit is megkérdőjelezik. Angliában azért kétségkívül jobb a helyzet, mint máshol – fogalmazott a minap a Talksport.com-nak nyilatkozva Alisha Lehmann, aki a közösségi médiát illetően azt vallja: – Nem kell teljesen normálisnak lenned, lehetsz kicsit őrült is. A lényeg az, hogy mindig önmagad add, mutasd meg a személyiségedet.

Több mint 90 ezer néző a női meccseken

Ami a női futball népszerűségét illeti, az előrelépés azért Lehmann kisasszony sirámaival együtt is elvitathatatlan. Amikor tavaly augusztusban az angliai női labdarúgó Európa-bajnokság döntőjében a házigazdák hosszabbítás után 2-1-re legyőzték a németeket, a találkozót a londoni Wembley-ben 87 152 néző látta. Soha ennyien nem voltak még jelen Eb-meccsen, beleértve a férfitornákat is. A női futball látványos térhódításán pedig nem kell meglepődnünk. Ugyancsak tavaly a Barcelona–Real Madrid BL-negyeddöntős visszavágón 91 553-an voltak, a meccset a katalánok 5-2-re nyerték meg, 8-3-as összesítéssel jutottak tovább – a szurkolók nem kérték vissza a pénzüket. Ám téved, aki azt hiszi, hogy csak a Real-vérre szomjazók mentek ki a Nou Campba, az elődöntőben a Wolfsburg elleni 5-1-et 91 648-an szurkolták ki – momentán ez a világcsúcs a női meccsek nézőszámát illetően.

The three highest attendances in ALL of European football came from women's matches this year. 👀



April 22, 2022: Barcelona - Wolfsburg (91,648 fans)



March 30, 2022: Barcelona - Real Madrid (91,553 fans)



July 31, 2022: EURO 2022 final (87,152 fans) pic.twitter.com/cmj3VK2A1g — Attacking Third (@AttackingThird) August 1, 2022

De kanyarodjunk vissza Alisha Lehmannhoz, aki az Instagramon a legtöbb követővel rendelkező női futballista, több mind kétmillióval előzi meg az amerikai Alex Morgant (9,8 millió). Utóbbinak azonban a Facebookon is van 6,2, a Twitteren pedig 3,7 millió követője, vagyis neki összesen 19,7 milliós a tábora, a női futballban az övé a legnagyobb. Lehmann-nak a Facebookon 302 ezer, a Twitteren 167 ezer követője van, de az Instagramon ő a királynő. S ha már a bevezetőnkben összevetettük Federerrel, azt se hallgassuk el, hogy a teniszlegendát itt 18 millióan követik, a Twitteren pedig 12,8 millióan.

Alisha Lehmann a svájci válogatottban is biztos pont, 36 meccsen 7 gólja van, s mivel nyáron az új-zélandi világbajnokságon Svájc is ott lesz a 32 csapatos mezőnyben, ott is sokat tehet a női labdarúgás népszerűsítéséért. Ám addig is kétségkívül a civil fotóival is.

