Megáll az ész, Ronaldo nyolc gólt lőtt egymás után idegenben! + videó

Két hete az al-Vehda otthonában 4-0-ra győzött az al-Nasszr, s mind a négy gólt Cristiano Ronaldo jegyezte, aki 38 évesen is megállíthatatlan. Egy hete hazai pályán csapata 2-1-re verte az al-Tavont, ezen a meccsen az ötszörös aranylabdás portugál nem talált be, de ma idegenben háromszor is, így lett 3-0.

Ronaldo egyik mai gólöröme Forrás: Twitter/AlNassr