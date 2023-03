Az Euroliga magyar címvédője harminc percig közel állt a bravúrhoz

Azóta mindkét gárda alaposan megváltozott. A Fenerbahce megerősödött, még több világsztárt szerződtetett, a Sopron Basket viszont meggyengült, csak negyedik lett a csoportjában, és ezért már most, a negyeddöntőben összefutott a török együttessel, amely a másik csoportban az élen végzett, és a legutóbbi tizenkét meccsét megnyerte az Euroligában. A légiósai, Courtney Vandersloot, Breanna Stewart, Kayla McBride, Satou Sabally, Alina Iagupova, Emma Meesseman, Kiah Stokes felérnek egy világválogatottal…

Fotó: Fiba.com

Ennek ellenére a magyar bajnok kezdett jobban, higgadt támadójátékkal és remek védekezéssel négy perc alatt elhúzott 10-3-ra. A házigazda cserélgetett, és el is kapta a ritmust, de ennél nagyobb baj volt, hogy a soproniak dobásai pontatlanná váltak, az ellenfél 12-12-nél egyenlített, és hamarosan már 21-14-re vezetett. A védekezésbe is több hiba becsúszott, a hazai palánk alatt pedig hiányzott a magabiztosság, ez eredményezte ezt a 18-4-re elveszített szakaszt. Ugyanakkor még az első negyed végére sikerült három pontra felzárkózni, két tiszta helyzet értékesítésével akár a vezetés is meg lehetett volna.

A 17. percig így is halad előre a két csapat, a magyar elsősorban a jó védekezésével tudta tartani a különbséget. Nem sok jót ígért, hogy a törökök rengeteg támadó lepattanót szedtek, a Sopronból pedig hiányoztak azok a betörések, amelyek megbontották volna az ellenfél védekezését, a távoli dobások pedig gyakran célt tévesztettek. A Fener ellépett kilenc ponttal, ám Fegyvernekyék ismét visszakapaszkodtak, és a félidőben 40-35-ös hazai vezetést mutatott az eredményjelző.

Fotó: Fiba.com

Alice Kunek tripláival sikerült fordítani a folytatásban, és ezután hol az egyik, hol a másik csapat vezetett egy-két ponttal. A Sopron nagyon jól kosárlabdázott a harmadik negyedben, csapatként állta a sarat a klasszisok ellen, csupán az volt a kérdés, hogy a rövidebb kispaddal mennyire fáradnak el a játékosai az utolsó tíz percre. Sajnos valóban előjött a fáradtság, különösen a támadásoknál ütközött ki, és a Fenerbahce öt perccel a vége előtt 74-59-re elhúzott. A magyar bajnok három jó negyed után kipukkant, csaknem hét percen keresztül egyetlen árva pontot dobott 18 ellenében... A vége tehát csúnya lett, de a párharcban nem számít a különbség. A török sztárcsapat megnyerte az első meccset, pénteken 18 órakor Sopronban következik a folytatás. Ha a Sopron tud úgy végig játszani, mint most három negyeden keresztül, és javít a dobóformáján, akkor lehet esélye az egyenlítésre.

Euroliga, negyeddöntő, 1. mérkőzés: Fenerbahce–Sopron Basket 82-62 (22-19, 18-16, 22-23, 20-4), a párharc állása: 1-0. Visszavágó: március 17., 18.00, Sopron, Novmatic Aréna. Ha szükség lesz harmadik mérkőzésre, akkor arra március 21-én kerül sor Isztambulban.

Borítókép: Jelena Brooksnak ezúttal nem ment, a képen Breanna Stewart szereli (Fotó: Fiba.com)