A bosszúvágy is fűtheti a sztárokat a magyar bajnok ellen az Euroligában

Bár a legutóbbi hétvégén a Sopron Basket megnyerte a Magyar Kupát, a formája nem az igazi mostanában, így az Euroliga B csoportjában csak a negyedik helyen végzett, ezért a négy közé jutásért az ellenfele az A csoport győztese, a Fenerbahce lesz. Azaz, már most létrejön a tavalyi döntő visszavágója, igaz nem egy meccsen, hanem két nyert mérkőzésig tartó párharcban. A török csapat gyengén kezdte a sorozatot, kikapott például Szekszárdon is, ám jó szokásához híven

pénzt nem sajnálva folyamatosan erősítette a keretét, amely bombaerős lett, és a legutóbb tizenkét meccsét sorozatban megnyerte, és 86,4 szerzett pontot átlagolt. Courtney Vandersloot, Breanna Stewart, Kayla McBride, Satou Sabally, Alina Iagupova, Emma Meesseman, Kiah Stokes okkal nevezhető világklasszisnak,

és őket valóban az Euroliga elhódítására szerződtették, hiszen a török bajnokságban egyszerre csak három légiós lehet a pályán.

Mindent egybevetve a párharc nagy esélyese a Fenerbahce, de mint éppen a tavalyi döntő is bizonyítja, a Sopron képes volt már borsot törni az orra alá, öt éve pedig éppen a negyeddöntőben tréfálta meg a török sztárcsapatot. A Feneré a pályaelőny, azaz Isztambulban rendezik kedden este 17 órakor az első, és ha szükséges lesz, a mindent eldöntő harmadik mérkőzés is jövő hét keddjén, a Sopron pénteken 18 órakor látja vendégül a törököket. A magyar bajnokot mostanában Jelena Brooks viszi a hátán, a FIBA nem véletlenül róla készült összeállítással harangozza be a tavalyi döntő visszavágóját.

– A Fenerbahce az idén erősebb mint tavaly volt, a játékosai a világ legjobbjainak mondhatóak a maguk posztjain – mondta az elutazás előtt a Sopron Basket csapatkapitánya, Fegyverneky Zsófia a klub honlapjának. – Taktikailag alaposan felkészülünk, de szerintem az dönt majd, hogy az egyéni párharcokat melyik csapat nyeri meg, mert ők elsősorban az egyéni képességekre alapozzák a játékukat. Természetesen szeretnénk jó meccset játszani Isztambulban, igazolni a javuló formánkat. Elejét kell vennünk a gyors indításaiknak, és öt az öt elleni kosárlabdára kell őket kényszerítenünk, támadásban pedig nem szabad sok labdát eladnunk, bármennyire agresszívan is védekeznek. A pálya mindkét oldalán száz százalékra lesz szükségünk a helytálláshoz.

Női Euroliga, negyeddöntő, 1. mérkőzés: Fenerbahce–Sopron Basket, Isztambul, 17.00.

Borítókép: Alina Iagupova és Határ Bernadett áprilisi párharcát a magyar center nyerte (Fotó: fiba.com)