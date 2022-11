Szenzáció a javából: magyar gárda győzte le a török sztárcsapatot

Ettől fogva Fegyverneky Zsófiáék már ki sem adták a kezükből a vezetést. Igaz, a nagyszünet előtt jött egy holtpont a magyar együttes játékában, és emiatt csak kétpontos különbséggel folytatódott a második félidő. Ez a zavar azonban nem volt tartós, és ha a Sopron nem 33 százalékkal dobja a triplákat, már ekkor megnyugtató előnyre tehetett volna szert. Ekkor Brittney Skayes és Jelena Brooks termelte elsősorban a pontokat. A negyedik negyed már kimondottan egyoldalú játékot hozott, fokozatosan nyílt az olló, a Mersin pedig teljesen szétesett – a saját pályáján mindössze négy pontra futotta az erejéből ebben a játékrészben. A vége 75-50 lett, a Sopron Basket címvédőhöz méltó teljesítményt nyújtott.

Fotó: fiba.com

Török sztárcsapat jutott a Szekszárdnak is, amely az áprilisi döntős Fenerbahcét fogadta. A Fener meglepetésre vereséggel kezdett az Euroligában, ám így is toronymagas esélyesnek számított ezen a találkozón. Az elején elszaladt ugyan a török együttes, amelyből hiányzott az egyik legjobb játékosa, az ukrán Alina Jagupova, ám a szekszárdiak felzárkóztak, és kullancsként tapadtak az ellenfelükre. Ez támadásban Cyesha Goree, Victoria Vivians és Sydney Wallace érdeme volt, a 15. percig a házigazda 27 pontját ők hárman hozták össze, de később is sokáig elsősorban rajtuk múlt a pontszerzés, a többiek nemigen találtak a gyűrűbe.

Roppant izgalmasan zajlott a második félidő, a Szekszárd a 28. percben 62-59-nél átvette a vezetést, és onnan nem is adta ki a kezéből, ám a végeredmény egy óriási védelmi hiba miatt 87-87. Az első hosszabbítás sem hozott döntést (92-92), de a második igen: óriási meccsen 103-101-re nyert a Szekszárd! Tavaly nyeretlenül zárta az Euroligát, és aligha hitte bárki is, hogy éppen a Fener ellen szerzi meg az első győzelmét a sorozatban. A magyar válogatott Cyesha Goree 30 pontjával a legeredményesebb volt a mezőnyben.

A Sopron és a Szekszárd két örök csapat legyőzésével kicsit törlesztett Mohácsért, a harmadik magyar euroligás együttes, a Diósgyőr csütörtökön 18 órakor fogadja a belga Mechelent.

Borítókép: A magyar válogatott Cyesha Goree nagyot játszott, ő volt a mezőny legjobbja (Fotó: fiba.com)