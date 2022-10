Könyv a bravúrról: aki ott volt a helyszínen, legyen ismét libabőrös

Csodás eredmény, csodás könyv. Egyik sem túlzás: az, hogy a Sopron Basket az idén áprilisban megnyerte a női kosárlabda Euroligát, az maga volt a csoda, az év egyik legnagyobb magyar sportteljesítménye. Török Zoltán ügyvezető igazgató még Isztambulban, a döntő megnyerése után kijelentette, hogy ebből könyv lesz – és könyv lett.

Ráadásul tényleg csodás. A soproniak 2022. április 10-én első magyar klubként megnyerték a kontinens legrangosabb trófeáját, miután a fináléban csaknem tízezer tomboló török drukker szeme láttára 60-55-re felülmúlták a Fenerbahcét. Ezt a találkozót és az odáig vezető utat, a 2021–2022-es Euroliga-idényt taglalja a „We are the Champions” című emlékalbum, amely valóban gyönyörű kiadvány. A könyvet pénteken délelőtt mutatták be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének budaörsi székházában. Az eseményen a Sopron Basket teljes jelenlegi kerete és szakmai stábja is képviseltette magát. A beszédek előtt videó-összeállítást vetítettek a fantasztikus döntőről, amit nyilvánvalóan mindenki szívesen élt át újra.