Magyar válogatott játékos távozik Győrből, egy norvég veszi át a helyét

A Győri Audi ETO a hivatalos honlapján hozta nyilvánosságra, hogy a szezon végén közös megegyezéssel szerződést bont a csapat jobbszélsőjével, a jelenleg sérüléssel bajlódó Faluvégi Dorottyával. Faluvégi Dorottya 2019 nyarán csatlakozott a Győri Audi ETO-hoz, ahol eddig 114 mérkőzésen lépett pályára és 251 gólt szerzett, a szélső magyar bajnok, kétszeres Magyar Kupa-győztes, illetve Bajnokok Ligája- ezüst- és bronzérmes a Győri Audi ETO színeiben.

Faluvégi nem csinált titkot abból, hogy régi álma válik valóra azzal, hogy külföldön folytatja a pályafutását, ám új klubja nevét nem árulta el. – Nagyon szép szezonok vannak mögöttem Győrben, és nehéz lesz a búcsú, de nem most kell elköszönnöm, hiszen rengeteg még a teendőnk a szezon hátralévő időszakában. Távlati céljaim között mindenképpen szerepelt, hogy külföldön is kipróbáljam magam, így ez most – igaz, kicsit korábban – teljesül, és a következő szezonban új célokkal, extra motivációval kezdődhet egy új fejezet az életemben. Jelenleg azonban a visszatérésemre koncentrálok és arra, hogy idén minden címet begyűjtsek az Audi ETO-val – nyilatkozta a 2018-ban junior vb-t nyert magyar válogatott tagja.

A Wikipédia szerint Faluvégi a német Bietigheimben folytatja a pályafutását, a tavaly Európa-ligát nyert német csapat igazolásai között szerepel az ő neve is. a magyar játékos újra egy csapatban kézilabdázhat a korábbi ferencvárosi csapattársával, Danick Snelderrel és a magyar válogatott kapusával, Szikora Melindával.

A Győr már korábban bejelentette, hogy a következő szezonban a csapat tagja lesz a dán Viborgból érkező norvég jobbszélső, Emilie Hovden, ő pótolhatja majd a jobb szélen a magyar válogatott játékost.

Borítókép: Faluvégi négy szezon után a nyáron távozik Győrből (Fotó: Nemzeti Sport)