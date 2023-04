Az évezred legsikeresebb magyar csapata a helyére akar kerülni

A Debrecen 2005 és 2014 között, tehát tíz év alatt hétszer nyerte meg a bajnokságot. Eljutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, majd megtette ezt az Európa-ligában is, ám 2020-ban messze kerülve a csúcstól kiesett az élvonalból. Az NB II-t megnyerve visszajutott, és ott ha a középmezőnyben is, de megkapaszkodott. A Debrecen hat forduló után győzelem nélkül a tabella utolsó helyén állt, tizenhét körrel később viszont már a dobogón várta a folytatás, most pedig a negyedik mindössze egy ponttal lemaradva a Pakstól.

Fotó: Kovács Péter

Az új évezred elejének a legsikeresebb magyar futballklubja a DVSC, amelynek az első bajnoki címét tízezrek ünnepelték a Nagytemplom előtt, amely olyan legendákat adott a magyar labdarúgásnak, mint például Dombi Tibor, Sándor Tamás és a még ma is aktív, a 109 válogatottsággal csúcstartó Dzsudzsák Balázs. A 2010-es évek derekától azonban folyamatos volt a lejtmenet, lezajlott egy tulajdonváltás, ám elmaradtak a nézők, és a visszajutást követően is a középszerűség fenyegette a Lokit.

Tavaly július elején aztán váratlanul nagy változásokat jelentett be a vezetés: egy francia üzletember, Ike Thierry Zaengel lett a DVSC Futball Zrt. igazgatótanácsának elnöke, aki fokozatosan többségi tulajdonossá vált, és a következő három évre vállalta a cég finanszírozását is. Mindez természetesen személyi változásokkal is járt, távozott többek között a sportigazgató Tőzsér Dániel és a vezetőedző Joan Carillo is, utóbbi utódja az itthon Szegeden és Kisvárdán megismert Joao Janiero lett.