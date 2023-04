Bűnbocsánatot nyerhetnek a Honvéd mellőzött játékosai

Zsótér Donát januárban szenvedett ijesztő fejsérülést, azóta pedig csak az NB III-as csapatban jutott szóhoz: három meccsen egy gólt szerzett. Szappanos Péter február 19-én, a Debrecen ellen otthon elveszített (2-3) bajnokin védett utoljára az NB I-ben, azóta a Majos, a Dabas és az ESMTK elleni harmadosztályú bajnokikon jutott szóhoz a tavaly ősszel a válogatottban is bemutatkozott 32 éves kapus.

A két mellőzött (középen) visszatérhet Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A Honvéd még március elején adott ki egy sokatmondó közleményt, aminek az volt a lényege, hogy senki nem helyezheti magát előtérbe a klub érdekeivel szemben – a két játékos ekkor tűnt el az első csapatból.

A visszatérők nagy segítségére lehetnek a Honvédnak. Szappanos Péter például azért is, mert Dúzs Gellért úgy megsérül az FTC ellen 3-0-ra elveszített bajnokin, hogy le kellett őt cserélni. Akkor Tomás Tujvel állt be a fiatal kapus helyett, még 0-0-s állásnál. Zsótér Donátban pedig kettőzött tettvágy is dolgozhat, mert amellett, hogy a Kispestet edző Dean Klafuric felé sem árt bizonyítania, az Újpest kispadján az a Nebojsa Vignjevic ül, akivel nem volt túl rózsás a viszonya, amikor a lila-fehéreknél játszott. Azóta viszont a Honvédnál is dolgoztak a felek, és a szerb tréner akkor azt mondta, hogy rendezte a viszonyát Zsótérral.