Honvéd: úgy néz ki, hogy belső ellenséget találtak

Ha már a még a felkészülési időszakban súlyos fejsérülést szenvedett Zsótér Donátra nem számíthatnak, Kispesten Brandon Domingues és Nenad Lukics gólérzékenységében bíznak.

– A filozófia, amelyet próbálunk meghonosítani, azt is elősegíti, hogy a játékosok szabadabban – persze a taktikai utasítások mentén – játszhassanak, ráadásul remek játékkapcsolat alakult ki között. Két kitűnő futballistáról beszélünk, akik igazi csapatemberek, ez a teljesítmény bennük van, ezért is nagyon sajnálom, hogy Domingues nem tudta végigjátszani a Debrecen elleni találkozót betegség miatt. Reménykedünk, hogy bevethető lesz a Mezőkövesd ellen, de a hiányát a fiatal tehetségeink tudják feledtetni, viszont mindig jó érzés, ha az edző rendelkezésére állnak a hozzá hasonló játékosok – mondta Klafuric.

Nagy Gergely jó helyre került Mezőkövesden

Tulajdonképpen a kispesti változások áldozataként tekinthetünk Nagy Gergelyre is. Igaz, ehhez az új szakmai és klubvezetőségnek semmi köze sincs, hiszen még a nyáron igazolt Mezőkövesdre. A Honvédnál eltöltött tizenhárom év után. Érthető, hogy a szurkolókkal együtt ő maga is fájlalta, hogy nem számítottak rá addigi egyetlen klubjában, ám az események tükrében azt is mondhatjuk, hogy ő járt jól.

Nagy Gergely ma már a Mezőkövesd erőssége (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

Ő maga is így gondolja, s Nagy Gergely ellenfélként, a Mezőkövesd játékosaként várja a mai mérkőzést. Immár másodszorra, hiszen az ősszel is szerepelt a két csapat 2-2-re végződött összecsapásán, ami után a kispesti tábor megtapsolta.

– Érzelmes pillanatokat élhettem át, emlékszem, megkönnyeztem, tényleg megható volt. Eddigi életem több mint felét a Honvédnál töltöttem. Hazudnék, ha azt mondanám, már nincs bennem tüske, hiszen mégiscsak tizenöt év után kellett távoznom, ezt azért az ember nem felejti el egyik pillanatról a másikra

– nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a pénteki mérkőzésre készülve Nagy Gergő, hozzátéve, a Honvéd természetesen még ma is fontos neki, figyelemmel követi a csapat eredményeit, de persze nem ragad le a múltban, ma már a Mezőkövesd sikeréért dolgozik nap mint nap.

Szemben a Honvéddal, a Mezőkövesd remekül kezdte az idényt, négy meccsen három győzelem és egy döntetlen a mérlege, s az MTK-t kiverve a Magyar Kupában is továbbjutott a legjobb nyolc közé. A sikerekből egyre inkább immár a kezdőtizenegy tagjaként veszi ki a részét Nagy Gergely, aki így örömmel mondja, úgy érzi, bíznak benne Mezőkövesden.

– Bár a Honvéd rossz szériába került, felkészülten kell futballoznunk, hogy ez sikerüljön. Tudjuk, az életéért harcoló csapat mindig veszélyes. Biztos vagyok benne, hogy a szakmai stábunk kitalálja a megfelelő, nyerő receptet – fogalmazta meg óvatosan a reményeit.

Kuttor Attila nem számolja a pontokat

A jó rajt ellenére Kuttor Attila természetesen nem bízza el magát.

– Továbbra sem számolgatunk és nem vonunk le következtetéseket az eddigi szereplésünkből, igyekszünk minden mérkőzésen a legjobbunkat nyújtani és ezzel jó eredményt elérni. A Budapest Honvéd ellen sem lesz könnyű dolgunk, ellenfelünknek is szüksége van a pontokra. Egy hét alatt három mérkőzést fogunk játszani, de kizárólag a következő feladatra koncentrálunk, szeretnénk itthon tartani a győzelemért járó pontokat pénteken – nyilatkozta Kuttor Attila a Mezőkövesd honlapjának.

NB I, 21. forduló: Péntek:

Mezőkövesd–Budapest Honvéd 20.00 Szombat:

ZTE–Fehérvár 14.30

Puskás Akadémia–Paks 17.00

Vasas–Kisvárda 19.30 Vasárnap:

Kecskemét–Újpest 14.00

Debrecen–Ferencvárosi 16.30

Borítókép: Szappanos Péter kiröpült a Honvéd kapujából (Fotó: Nemzeti Sport)