Nyert a Honvéd, mégis menesztették a skót vezetőedzőt

Már a múlt héten felmerüt, hogy a Budapest Honvéd meneszti skót vezetőedzőjét, Thomas (Tam) Courtsot. A kispestiek azóta továbbjutottak a Magyar Kupában, és szombaton 2-0-ra nyertek bajnoki mérkőzésen a ZTE otthonában, Courtsot azonban az átmeneti formajavulás sem mentette meg. A skót tréner utódja a hozzá hasonlóan Magyarországon ugyancsak kevéssé ismert horvát Dean Klafuric lett.

Érdekesség, hogy az ugyancsak skót sportigazgató, Chris Docherty maradt, mi több, ő kommentálta az edzőváltást a Honvéd honlapján.

– Dean Klafuric személyében egy tapasztalt és szenvedélyes edző érkezik a Honvédhoz – jellemeze az új vezetőedzőt a sportigazgató, kiemelve, hogy a horvát tréner több ismert játékos, többek között Marko Pjaca és Josip Brekalo pályafutását is egyengette korábban.

Ennél talán lényegesebb, hogy Klafuric korábban másodedzőként a Dinamo Zagreb, valamint vezetőedzőként a lengyel a Legia Warszawa 2018-as bajnoki címéből is kivette a részét.

Klafuric a Dinamo Zagrebnél sajátította el a szakma alapjait, ahol eleinte az utánpótlás-korosztályokkal foglalkozott, később a felnőttcsapatnál segítette Zoran Mamic munkáját, így részese volt a Dinamo 2016-os bajnoki és kupagyőzelmének. Olyan kiváló labdarúgók képzésében vett részt, mint a horvát válogatott, korábbi Barcelona- és Milan-játékos, Alen Halilovic, a Romában futballozó Ante Coric, a vb-ezüstérmes Marko Pjaca vagy a Wolfsburgban szereplő Josip Brekalo.

Klafuric lassan egy éve nem dolgozott, legutóbb tavaly a horvát Slaven Belupo edzője volt.

– Boldog vagyok, hogy immár részese lehetek a Honvéd-családnak és itt nemcsak a klubra, hanem a szurkolókra is gondolok – kezdte székfoglalóját hízelegve Dean Klafuric. – Ismerem a Honvédot, amely az egyik legnagyobb tradíciókkal rendelkező magyar klub, és azt gondolom, hogy most is a nagycsapatok közé tartozik. Puskástól Détáriig sorolhatnám az itt játszó klasszisokat, ami szintén mutatja, hogy komoly együttesről van szó, dicső múlttal és reméljük, sikeres jelennel. Azért fogok dolgozni, hogy szép időszak álljon előttünk. Fontos, hogy szervezett futballal rukkoljunk elő, hogy eredményesek legyünk, olyan játékot kell nyújtanunk, amivel kivívjuk a szurkolók elismerését.

A kölcsönös bizalom adott tehát, a jövőt az eredmények határozzák meg.

Borítókép: Dean Klafuric (balra) és Chris Docherty, a Honvéd sportigazgatója (Fotó: Honvedfc.hu)