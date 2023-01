Zsótér Donát súlyos sérülése miatt félbeszakadt a Honvéd felkészülési meccse

„Sokkal szívesebben írnánk arról, hogy csapatunk 1-0-ra vezet(ett) a szerb élvonalbeli FK Kolubara ellen, csakhogy a találkozó most másodlagos, hiszen a 61. percben súlyos sérülést szenvedett Zsótér Donát” – tájékoztatott kedden kora délután a Budapest Honvéd honlapja.

A beszámoló szerint a kispestiek francia középpályása, Brandon Domingues lövését Popovic kapus kiütötte, a labdára pedig egyszerre ugrott Zsótér Donát és Radovanovic. A Honvéd támadója a kapu fölé fejelt, s közben ütközött a védővel, majd a földre zuhant. Az érkező társak és a Kolubara futballistái is azonnal jelezték, hogy nagy baj van, siessen be a pályára az egészségügyi stáb a földön maradó játékoshoz. Zsótér Donátot előbb a pályán látták el – sérülése miatt félbe is szakadt a mérkőzés –, majd a játékost mentő szállította a helyi kórházba. A legfontosabb hír, hogy Zsótér Donát eszméleténél van és megfelelő orvosi ellátásban részesül.

A játékvezető, amikor már több mint tíz perce tartott az ápolás a pályán, úgy döntött, hogy lefújja a találkozót.

A Honvéd a következő összeállításban játszott: Szappanos – Prenga, Cirkovic (Lovric, a szünetben), Capan – Doka, Mitrovics, Plakuscsenko, Benczenleitner – Samperio (Kocsis G., 60.), Lukics (Domingues, 33.), Zsótér

A kispestiek gólját az 54. percben Domingues szerezte.

Borítókép: Zsótér Donát a 61. percben sérült meg (Forrás: Honvédfc.hu)