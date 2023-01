Verstappen nagyon frusztrált és káromkodik, így várja a vb-t + videó

A Formula–1-es pilóták számára alap, hogy szimulátorokon tesztelik a pályákat, de többen szimulátoros versenyeken is szívesen indulnak. A száguldó cirkuszban tavaly második vb-címét begyűjtő Max Verstappen az egyik leglelkesebb ezen a téren, tavaly például a Brit Nagydíj előtt szimulátoron a kétórás BMW Sim GT Cupon is megmérette magát, párban a 2021-es IndyCar bajnok spanyol Alex Palouval. A virtuális helyszín a belgiumi Spa-Francorchamps – a Formula–1 egyik emblematikus pályája – volt, ahol a duó a Team Redline-t képviselte. Verstappenék a rajtrácson csak az utolsó előtti, 50. helyet foglalták el, de a holland egy óra alatt 42 autót előzve a 8. helyig zárkózott fel. A futam következő órájában már Palou vezetett, aki végül a 7. helyen ért célba. Az a verseny tehát igen jól alakult Verstappen számára – nem úgy, mint most a virtuális Le Mans-i 24 órás verseny.

Max Verstappen a szimulátor előtt Forrás: Twitter/Max Verstappen Updates

Verstappen ezúttal is a Team Redline autóját vezette, és a verseny előtt leszögezte, hogy nagyon fontos számára. Tavaly a pole pozícióból indulva kiesett egy virtuális baleset következtében, s most a győzelemre tört.

Max Verstappen nagyon készült a versenyre

– Mostanság már nincs túl sok időm arra, hogy részt vegyek a nagy szimulátoros versenyeken, ez viszont nagyon fontos számomra és a csapat számára, szeretnénk megnyerni a versenyt – szögezte le Max Verstappen. – Szeretem a megbízhatósági versenyzést, tetszik a pálya, és szeretem a kihívásokat is – tette hozzá a kétszeres Formula–1-es világbajnok, aki elmondása szerint hónapokat készült a Le Mans-i versenyre.

Verstappen a Team Redline színeiben az 1-es rajtszámú autót vezetve Luke Browninggal, Diogo Pintóval és Jeffrey Rietvelddel alkotott egy csapatot a 24 órás versenyen. Az egység a negyedik helyről kezdhette a futamot, de Verstappen már az első körben átvette a vezetést.

Max Verstappen overtakes 3 people at the start of Le Mans Virtual to take the lead pic.twitter.com/iLRQIPtZH7 — Twitch Clips (@ClippedTwitch) January 14, 2023

Hét órával a viadal leintése előtt Verstappenék több mint egy perc előnnyel vezettek, amikor egy kapcsolódási probléma miatt a szerver ledobta őket. Miután visszakapcsolódtak, másfél kör hátrányban a tizenhetedik helyen találták magukat, majd másfél órával később a virtuális technika ördöge újra kibabrált velük, így idegesen feladták a versenyt.

Az idei virtuális Le Mans-i 24 órás viadalt egyébként többször is meg kellett szakítani piros zászlóval, és a szervezők az esőt is törölték a játékból, mert feltehetően emiatt is történt több szétkapcsolódás. A verseny végül a Team Redline 2-es számú egysége nyerte meg, benne a tavalyi Formula– 2-es bajnok Felipe Drugovichcsal és az IndyCarban a McLarent erősítő Felix Rosenqvisttel.

– Még a saját játékukat sem képesek irányítani! A játék a verseny közben háromszor is kirúgott. Ez az utolsó alkalom, hogy részt vettem benne, hiszen mi értelme az egésznek? Ha elmennék a Las Vegasban kaszinózni, ott is több esélyem lenne a győzelemre! – dühöngött Verstappen.

Nem volt szerencséje a négyautós szabállyal

S később sem fogta vissza magát a főképp a videójáték-közösségek számára tervezett Discord platformon:

– Öt hónapig készülsz a bajnokságra, két hónapig Le Mans-ra, és aztán ezt kapod. Ez egy szégyen volt a szimulátorversenyzés világára, valamint az összes résztvevő nagy márkára és versenyzőre nézve! Az egész futamon óriási akadozások voltak. Néhányan visszakapják a körüket azok közül, akik szétkapcsoltak, néhányan nem az ostoba négyautós szabály miatt. Hogyan lehetne a szabályokra támaszkodni, ha a saját szar szervereiket sem tudják kontrollálni? A Le Mans-i szervezőknek alaposan át kellene gondolniuk, mit akarnak a jövőben, mert ezen a platformon ez egy bohócshow volt!

A négyautós szabály azt jelenti, hogy ha egyszerre legalább négy autót dob ki a rendszer, akkor a kárvallottak visszakapják a köreiket, de amikor Verstappenék jártak pórul, akkor éppen nem volt ennyi peches.

A versenyt az rFactor 2 platformján futották, mely a Motorsport Games tulajdona, és a szervezők utólag elmondták, hogy egy biztonsági probléma miatt olyanok is fel tudtak csatlakozni a szerverre, akiknek nem lett volna szabad, mindez pedig ahhoz vezetett, hogy sok versenyzőt kidobott a játék.

Ez persze nem javít Max Verstappen hangulatán a 2023-as Formula–1-es világbajnokság rajtjához közeledve.

Borítókép: Max Verstappen most nincs jó hangulatban (Forrás: Instagram/maxverstappen1)