Verstappen: Elég volt, nem csinálom ezt többé!

Max Verstappen (Red Bull) vasárnap Mexikót is meghódította, ám ha a Sky Sports televíziós csatorna munkatársai szerették volna megkérdezni őt a történelmi győzelméről, arra ráfáztak, ugyanis a holland világbajnok a hétvégén nem állt szóba velük. A Red Bull versenyzőjének ugyanis elege lett abból, hogy folyamatosan áskálódnak ellene, és tiszteletlenül beszélnek róla. Verstappennél akkor telt be a pohár, amikor Ted Kravitz, a Sky helyszíni tudósítója az előző versenyhétvége, az austini után többször is arról beszélt, hogy Lewis Hamiltontól (Mercedes) tavaly ellopták a világbajnoki címet.

– Ez nem a mostani hétvégéről szól, az egész idény során áskálódtak ellenem, tiszteletlenek voltak velem, főleg egy bizonyos személy. Egy ponton már elegem lett az egészből, nem tudom többé tolerálni. Ezért döntöttem úgy, hogy már nem válaszolok a kérdéseikre – fedte fel a 25 éves pilóta.

Kravitz korábban azt is kritizálta, hogy Verstappen meglehetősen furcsa módon nyeri a vb-címeit, mivel idén Japánban kisebb káosz közepette lett a holland másodszor is világbajnok. A félreértelmezett szabályok miatt a csapatok úgy gondolták, hogy nem osztanak ki teljes pontszámot a suzukai futamon, majd Charles Leclerc (Ferrari) időbüntetésére is szükség volt hozzá, hogy Verstappen előnye behozhatatlanná váljon.

– Nem élhetsz a múltban, tovább kell lépned – üzente a Red Bull versenyzője. – A közösségi média egyébként is mérgező hely, és ha valaki folyamatosan így viselkedik a televízióban, csak súlyosbítja a helyzetet ahelyett, hogy javítana rajta. Nincs rendben, hogy ilyesmiket írhatnak az emberek a közösségi médiában. Remélem, hogy kitalálnak valami algoritmust, ami megakadályozza, hogy az emberek internethuszárok legyenek, mert ők azok a személyek, akik soha nem állnának oda eléd és mondanák a véleményüket a szemedbe.