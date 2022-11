Cáfolja az új ügyvezető, hogy tulajdonosváltás készülne Kispesten

Három és fél éve vásárolta meg a Reditus Equity Zrt. befektetőcég – személyesítve Bozó Zoltán és Mendelényi Dániel – a Honvéd FC-t George F. Hemingwaytől. Az új tulajdonosok a biztos lábakon álló klub fejlesztését ígérték, ám vállalt feladatukat igazából nem tudták sikerre vinni. A Honvéd folyamatosan bukdácsol a labdarúgó NB I-ben, az edzők egymásnak adják a kilincset.

A Honvéd először korábbi és jelenlegi magyar válogatott játékosokra épített, majd külföldieket igazolt, de igazából egyik modell sem vált be.

A nyáron skót szakemberpáros kapott lehetőséget, amivel nem tudtak élni. Tam Courts sértetten már meg is vált a klubtól, s gyerekesen a magyar futball rasszizmusával indokolta a távozását.

Court utódja a horvát Dean Klafuric lett, de nem ez az egyetlen jelentős változás a piros-feketék életében. Tegnap jelentették be, hogy Kun Gábor ügyvezető is távozik, akinek az utódja Kun Gergely. (A két sportvezető csak névrokona egymásnak.)

Nem eladó a Honvéd

A Honvéd a honlapján terjedelmes interjút készített az új főnökkel, nem kerülve meg a tulajdonosváltás kényes kérdését sem.

– Úgy tudom, hogy a Honvéd iránt formális vagy informális csatornákon keresztül folyamatos az érdeklődés, ez sportklubok esetén és az üzleti életben is általánosnak mondható – kezdte a válaszát diplomatikusan Kun Gergely, aki korábban a banki szektorban és a gyógyszeriparban dolgozott közgazdászként, s gyerekkora óta a Honvéd szurkolója. – A tulajdonosokkal folytatott megbeszéléseimen az derült ki, hogy az elmúlt három évben többször érkeztek ilyen megkeresések. Akkor is úgy voltak ezzel és most is ezt tudom mondani, hogy ha bármilyen változásról döntés születne, arról a hivatalos csatornáinkon keresztül természetesen informálni fogjuk a szurkolóinkat, illetve a közvéleményt. Jelenleg nincs ilyenről szó, most a legfontosabb feladatunk, hogy ebben az elképesztően nehéz gazdasági helyzetben stabilizáljuk a klubot, és biztosítsuk a működőképességét.

Az utolsó mondatban van benne a lényeg. Kun Gergely elismeri, hogy a Honvéd gazdaságilag is nehéz helyzetben van, ugyanakkor cáfolja, hogy a jelenlegi tulajdonosok rövid távon szeretnének túladni a klubon.

Az új ügyvezető a következő módon képzeli el elméletileg a klub működését.

– A programomnak két alappillére van: 1. Áttekinthető, racionális és fegyelmezett gazdálkodás kialakítása, jól felépített folyamatok és felelősségi viszonyok mentén – noha ez kicsit szárazan, talán sablonosan hangzik, de aki már csinált végig ilyen folyamatot, az tudja, hogy ez a kályha, amely nélkül biztosan nem lesz előrelépés. 2. A sporteredmény-központú, igazolásorientált modellt felváltjuk a képzésre és annak hatékonyságára fókuszáló modellre. Meglátásom szerint egy magyar klub kizárólag így lehet hosszú távon sikeres.

Vinné a Vidi Szappanost? A Nemzeti Sport értesülései szerint a Fehérvár a téli átigazolási szezonban szerződtetné a Honvéd kapusát, Szappanos Pétert, aki vasárnap, a Görögország elleni mérkőzésen a magyar válogatottban is bemutatkozott. A Transfermarkt 550 ezer euróra becsüli a 32 éves kapus piaci értékét. Szappanos mellett állítólag Zsótér Donát, Tamás Krisztián és Nenad Lukics is távozhat.

Nem akar külföldieket igazolni

A szurkolókat ennél persze jobban érdekli, hogy Kun Gergely hitet tett a saját nevelésű játékosok mellett.

– Külföldi játékost csak akkor igazolunk, ha belső erőforrásaink – a saját nevelésű játékosaink – az adott posztra nem állnak rendelkezésre, de ebben az esetben is kizárólag olyan játékost, aki komoly potenciállal bír. Az akadémiának és a felnőttfocinak teljes összhangban kell működnie, az akadémia vezetését bevonjuk a szakmai döntésekbe. Terveim szerint 21 éves kor előtt nem adunk majd el olyan fiatal futballistát, aki kiemelkedően teljesít az akadémián. Ezek a labdarúgók rendelkeznek Honvéd-identitással, ami hatalmas érték, így a szurkolók könnyebben tudnak velük azonosulni. Törekednünk kell arra, hogy minél több fórumon mutassuk be tehetségeinket, értékeinket a Honvédot szerető szurkolók számára.

A kiesés száműzve a szótárból

Amikor arról kérdezték, az idény végén mivel lenne elégedett, Kun Gergely így felelt: – Az első, hogy legyen a Honvédnak végre felismerhető és élvezhető játékstílusa.

Ez szép és igaz, ám a legfontosabb feladat nyilván a bennmaradás. Az új ügyvezető valószínűleg a kiesést még a szóhasználatból is száműzni akarja.

Kun Gergely a szurkolókhoz is szólt, s csak egyetérthetünk azzal, amit mondott:

– Kérem tőlük, hogy maradjanak kritikusak, ha nem azt kapják a csapattól, amit a hűségükért megérdemelnek. Nyugodtan szidjanak, akár engem is, mert ha nem fejlődünk kellő ütemben, az alapvetően az én hibám lesz, vállalni fogom érte a felelősséget. Egyet ne tegyenek soha: ne hagyjanak minket magunkra, mert nélkülük nincs értelme az egésznek!

Borítókép: A Honvéd új ügyvezetője a saját nevelésű fiatalokra akar építeni (Forrás: Honvéd FC)