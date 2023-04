Frizbi: több mint játék, sportág világbajnok magyar csapattal

Elkezdődött az Ultimate frizbi Well Travel Liga 2023. évi szezonja. A felnőtt NB I immár hatodik éve jelenti a nyolc legerősebb hazai klub legfőbb versengését. A folyamatosan növekvő taglétszám miatt idén már másodosztályban (NB II ) is meghirdette a szövetség a nemzeti bajnokságot, ugyancsak nyolc csapattal. Szintén a versenyzői létszámnövekedés tette lehetővé, hogy idén már nemcsak U15, de U13 és U11 utánpótlás korosztályokban is bajnoki rendszerben versenyeznek a csapatok.

A 2023-as év legfontosabb feladata az ultimate frizbi csapatsportban az utánpótlás szinten tartása, illetve további erősítése. Erre minden lehetőség adott, hiszen az idei diákolimpiákon több mint 50 iskola közel ezer diákja versenyez majd a helyezésekért.

Emellett a MEFOB FESZT multisport esemény részeként az egyetemisták országos bajnokságán idén rekordszámú, 10 csapat részvétele várható Debrecenben.

A válogatottakra két Európa-bajnoki megméretés vár ebben az évben. A tavaly vb-győztes, az év csapatának választott U20-as világbajnok mixed válogatott augusztusban éremért utazik Olaszországba. Míg a felnőtt válogatott júliusban Írországban szerepel. Itt a pontszerző hely elérése a cél.

Borítókép: Közös képen az U20-as és a felnőtt válogatott (Fotó: MRKSZ)