Itt a klub-vb eddigi legnagyobb sokkja, elverték a BL-győztest + videó

Alaposan bekezdett a klubvilágbajnokságon a PSG, amely az Atlético Madridot 4-0-ra kiütötte az első mérkőzésen, és sokan arra számítottak, hogy a gálázás a Botafogo ellen is folytatódik. Az előző három meccsén 12 gólt szerző francia együttes több játékosának is pihenőt adott, de még így is bombaerős kezdővel állt fel, Ousmane Dembélé viszont sérülés miatt ezúttal sem volt bevethető.

Igor Jesus a szurkolókkal ünnepelte a gólját a PSG ellen (Fotó: Frederic J. Brown/AFP)

Hiába a PSG fölénye, nem jött a gól

Luis Enrique csapata így is óriási mezőnyfölényben volt, 75 százalékban birtokolta a labdát és 16-szor próbálkozott kapura lövéssel, azonban csupán kétszer találta azt el, míg a brazilok mind a négy lehetőségük alkalmával tesztelték Gianluigi Donnarummát. Az egyik ilyen ki is fogott az olasz kapuson, a 36. percben a Nottingham Foresttel szóba hozott Igor Jesus megpattanó lövése becsapta, és már nem tudott védeni (0-1). A párizsi sztárcsapat három tétmeccs után kapott ismét gólt.

Még fontosabb, hogy március óta először nem tudott betalálni, ugyanis hiába próbálkozott, a brazil zárt nem tudta feltörni. A Bajnokok Ligája-győztes és a Libertadores-kupa-bajnok találkozójából tehát utóbbi jött ki jobban, a Botafogo két meccs után hat ponttal vezeti a B-csoportot, míg a Paris Saint-Germain három ponttal a második, de ha kikap az utolsó fordulóban a Seattle Sounderstől, akkor biztosan kiesik már a csoportkörben.

Javított az Atlético Madrid

A PSG elleni csúfos kudarc után kötelező feladat várt az Atlético Madridra, amely hozta is a három pontot a Seattle Sounders ellen: a spanyolok már a 11. percben megszerezték a vezetést, majd a szünet után megduplázták azt, s bár az MLS-ben szereplő gárda gyorsan szépített, az utolsó szó Diego Simeone csapatáé volt, amelynek így is nyernie kell az utolsó körben, ha tovább akar jutni.

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, B CSOPORT

Paris Saint-Germain (francia)–Botafogo (brazil) 0-1 (Igor Jesus 36.)

Seattle Sounders (amerikai)–Atlético Madrid (spanyol) 1-3 (Rusnak 50., ill. Barrios 11., 55., Witsel 47.)

A csoport állása: 1. Botafogo 6, 2. PSG 3 (4-1), 3. Atlético Madrid 3 (3-5), 4. Seattle Sounders 0