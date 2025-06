Messi morcos lett Samutól, aztán mindenkit elkápráztatott egy nagy bukfence után + videó

A Ferencvárostól igazolt Ali Ben Romdanék elleni döntetlent (0-0) követően máris nehéz helyzetbe került az észak-amerikai együttes. Lionel Messi és az Inter Miami a sztárok nélküli, ám komoly játékerőt képviselő FC Portoval csapott össze ezúttal Atlantában.

Lionel Messi csapattársai nem bírtak az FC Porto erőcsatárával, Samuval Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Már a második percben megrázta magát az argentin világsztár. Jobbról cselezett befelé, majd lágy íveléssel a kilépő Luiz Suarez lábára varázsolta a labdát. Nem lett végül gólpassz, mert az uruguay-i csatár rosszul találta el a labdát, ami elakadt a Claudio Ramos kapus lábaiban, másrészt utólag kiderült, hogy lesről indult. Kétszer két perc alatt megváltozott minden:

az 5. percben a Miami jobb oldali védője, Allen lépett oda feleslegesen Joao Mariónak, a játék folytatódott, majd a 7.-re derült ki - videózás után -, hogy büntetőt ért a dolog.

Érezte az irányt, bele is ért a nyitó meccsen tizenegyet védő Ustari kapus, de végül a jobb sarokban kötött ki a labda Samu Aghehova lövése után. Vezetett az FC Porto, amely a fogadóirodák szerint kétszer esélyesebb volt Messiéknél, akiknek a győzelméért négyszeres pénzt fizettek volna.

Messi osztogatott és szurkolt

A 18. percben meglódult Lionel Messi, visszarántani sem tudták, és ezúttal tökéletes ütemben tálalt Suarez elé, aki ballal mellbe lőtte a kifutó kapust. A 35. percben jól megoldást választott a labdát átlépő Miami-támadó, ezúttal Cremaschi találta el a portói kapus támaszkodó lábát nagy helyzetben. A portugálok is rontottak ziccert, a Sergio Busquets-et egy csellel elfektető Mora gólba tartó lövését például a kapu torkából fejelte ki Falcon. A 21 éves, spanyol válogatott Samu közeli próbálkozásába beledobta magát Messiék argentin kapusa, akinek szerencséje volt, hogy honfitársa, Varela sistergős kapufája után nem pattant a hátáról a kapujába a labda.

Telasco Segovia a szünet után rögtön egyenlített Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Megrázta magát a Miami

Bánhatta a kihagyott helyzeteket a Porto, mert a második félidőben megbosszulták magukat. A 47. percben jobb oldali akció végén a felfutó Weigandt beadását egy pattanás után mintegy 10 méterről elemi erővel lőtte a rövid felső sarokba a venezuelai Segovia, egyenlített az Inter Miami (1-1). Varázsütésre - a klubvilágbajnokságon csapata első gólját csak sétálgatva figyelő - Messi is aktivizálta magát. Előbb mellé csavart egy szabadrúgást, majd kiharcolt még egyet.

Az 54. percben középről, 20 méterről védhetetlenül tekerte a labdát a bal felső sarokba, máris fordított, s 2-1-re vezetett a Miami!

A 38. születésnapját jövő kedden ünneplő argentin világklasszis érdemeit az sem csökkenti, hogy Claudio Ramos kapus talán túlságosan is középre helyezkedett...

Messiék kezében van a sorsuk

Vezetése birtokában jól lassította a játékot Javier Mascherano együttese, a Portónak alig akadt lehetősége. Messi barcelonai játszótársai közül Jordi Alba is beszállt a hajrára. Fokozták is a nyomást a portugálok, Samu bombája fölé zúgott, majd a csatár - akaratlanul - háttal blokkolta csapattársa életerős próbálkozását. A 7 perces ráadásban teljesen beszorult az amerikai csapat, de megőrizte az előnyét. Sőt, Messi fejjel adott passzából Picault lezárhatta volna a meccset, nem tette. Az Inter Miami így is 2-1-re legyőzte az esélyesebb FC Portót, ezzel a viharos meccsen az Al-Ahlyt 2-0-ra verő Palmeirasszal együtt 4-4 ponttal továbbjutó helyen áll.

Ha az utolsó körben nem kap ki a braziloktól, akkor számolgatás nélkül bejut a legjobb 16 közé.

Ezzel vajon ki számolt a klubvilágbajnokság előtt?