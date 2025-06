Mbappé kórházba került Amerikában, a Real Madrid közleményt adott ki

A Real Madrid szerény, 1-1-es döntetlennel kezdte a klubvilágbajnokságot a szaúdi al-Hilal ellen, és nagyon hiányoztak Kylian Mbappé góljai, akiről annyit lehetett tudni, hogy betegség miatt hagyta ki a meccset. Xabi Alonso, a csapat edzője utána is csak annyit árult el, hogy a franciának komoly vírusos tünetei voltak, egyelőre nem tudni, hogy a második mérkőzésen pályára léphet-e. Most az is kiderült, hogy Mbappé kórházba került szorult az Egyesült Államokban.

Kylian Mbappé játékára nagy szüksége lenne a Real Madrid csapatának a klub-vb-n Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A Real Madrid közleményt adott ki Kylian Mbappé állapotáról, miután a sztárjátékost kórházba szállították a klub-vb alatt. A klub megerősítette, hogy akut gyomor-bélhurut gyulladás miatt került kórházba a csatár.

Játszhat Kylian Mbappé a klub-vb-n?

„Játékosunk, Kylian Mbappé akut gyomor-bélhurut gyulladásban szenved, és kórházba került, hogy kivizsgálásokon essen át és megkezdje a megfelelő kezelést” – állt a Real Madrid közleményében.

Azt is közölték, hogy Mbappét már kiengedték a kórházból, gyógyulófélben van, és már a kórházon kívül kap „speciális orvosi kezelést”. A közlemény szerint Mbappé „fokozatosan újra bekapcsolódik a csapat munkájába”, és nincs kizárva, hogy pályára lépjen a klub-vb-n.

A betegség akár 14 napig is eltarthat, nagy kérdés, hogy Mbappé szervezete milyen gyorsan regenerálódik.