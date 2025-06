Aggasztó hírek derültek ki Kylian Mbappéról

Szerda este a spanyol Real Madrid első mérkőzést játssza a 32 csapatos klubvilágbajnokságon, amely a Xabi Alonso-éra kezdetét is jelenti. Arról már korábban írtunk, hogy a Bayer Leverkusentől érkező vezetőedző alaposan átalakíthatja a kezdőcsapatot, ez pedig hatványozottan igaz lehet a kedd esti hírek után, amik Kylian Mbappé egészségügyi állapotáról szóltak.

Előfordulhat, hogy Kylian Mbappé nem játszhat a Real Madrid első meccsén a klub-vb-n Fotó: AFP/OSCAR DEL POZO

Kylian Mbappé kihagyhatja a szerdai mérkőzést

A spanyol sajtó, köztük az AS is arról számolt be,

hogy a franciák 26 éves csillaga reggel lázasan ébredt, így délután nem jelent meg a Real Madrid edzésén a szaúdi al-Hilal elleni meccs előtt. Sőt, kihagyta a klubvilágbajnokság hivatalos fotózását is.

A helyszíni beszámolók szerint Mbappé játékára még van esély, kedden pihenőnapot kapott, szerdán dönt az edzői stáb, hogy bevethető-e.

Xabi Alonsónak fel van adva a lecke, főleg ha Mbappé sem lesz szerdán, mert korábban már kidőlt a cserecsatár, Endrick – a tornára sem utazott el. Így mindössze az akadémista Gonzalo García maradt. A 21 éves játékos 53 percet kapott a felnőttek között a La Ligában, míg a Király-kupában nyolc percet játszott, ezalatt viszont gólt szerzett.