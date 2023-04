– Édesapám, barátom, menedzserem egy személyben. És lássuk be, elég sokra vitte, bolondság lenne nem meghallgatni és nem megfogadni a tanácsait – ifjabb Lisztes Krisztián így beszélt a 49-szeres válogatott édesapjáról a Fradi.hunak adott terjedelmes interjúban. Az édesapáról az is szóba került, amit idősebb Lisztes a lapunknak nyilatkozott, miszerint elérzékenyült, amikor a fia két gólt is rúgott a Fehérvárnak.

Lisztes Krisztián élvezi a fradisták szeretetét. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

– Éreztem, láttam rajta a meghatottságot. Nem szégyen ez, sőt még valahol jól is esett nekem, hogy el tudott gyengülni. Apuval jó a viszonyunk – jegyezte meg a 17 éves reménység.

Lisztes Krisztián Csercseszovról: A Fradiban akárkiből nem lehet edző

Lisztes Krisztián szerint Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros vezetőedzője nem csupán remek szakember, kiváló ember is. Irányába ezt természetesen mindenekelőtt azzal igazolta, hogy bizalmat szavazott neki már ilyen fiatalon.

– Egyfelől az edződ a főnököd, vagyis kutya kötelességed hallgatni rá, másfelől a Fradiban akárkiből nem lehet edző, letett annyit az asztalra, hogy miként az előző kérdésnél válaszoltam, dőreség lenne nem hallgatni rá.

Sztanyiszlav Csercseszov igazán kiváló ember és remek szakember, örülök, hogy vele dolgozhatok.

De én hálás vagyok minden korábbi edzőmnek, mindenki hozzátett valamit ahhoz, hogy most itt tartok – méltatta Csercseszovot.