Törökországon keresztül vezet az út a párizsi olimpiára

Az Európa-bajnokságon férficsapatunkat Mészáros Krisztofer, Molnár Botond, Kiss Balázs, Bátori Szabolcs és Balázs Krisztián alkotja, de egyéni indulóként Vecsernyés Dávid is megméreti magát. A versenykiírás szerint az Eb-n egyéni összetettben, csapatban és szerenként is győzteseket is hirdetnek. A selejtező 5-4-3-as rendszerben zajlik, vagyis a csapatot öt fő alkothatja, négy tornász mehet fel egy-egy szerre, ahol a legjobb három eredményt veszik figyelembe a végelszámolásnál. Együttesüket az április 11-i, keddi selejtezőben a 3. csoportba sorsolták, Mészárosék nyújtón kezdenek, és a csapat helyezése már ezen a napon kiderül. Nagyon fontos, hogy a kontinensviadalról lehet kijutni az őszi antwerpeni világbajnokságra is, ahol olimpiai kvótákat osztanak.

A tavalyi, liverpooli vb-n az érmes csapatok (a férfiaknál Kína, Japán, Nagy-Britannia, a nőknél az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada) már megszerezték az olimpiai kvótát, s a 2024-es ötkarikás játékokon majd 12-12 együttes indulhat.

Liverpoolban férficsapatunk 12., a női 14. lett. Mindkét együttesünk legutóbb 1992-ben indulhatott az ötkarikás játékokon, 1996-ban a női csapatunk volt érdekelve, azóta viszont csak egyéni kvótákat szereztünk. De a jelenlegi erőviszonyok alapján most közel vagyunk az álomhoz, hogy újra mindkét csapatunk kijusson az olimpiára. Első lépésként azonban Antalyában kell megoldani a feladatot.

Visszakanyarodva a jövő heti Eb-hez, azok a nemzetek, amelyek felnőtt együttessel szerepelnek, lehetőséget kaptak „szerspecialista” indítására is, aki legfeljebb három szeren lehet érdekelt, de az eredménye nem számít bele a csapatéba. Vecsernyés Dávid a tervek szerint lólengésen és nyújtón indul.

A kvalifikációs nap eredményei alapján az egyéni összetett fináléba a legjobb 24 versenyző kerülhet be, nemzetenként maximum két fő. A szerenkénti döntőkbe a legjobb nyolc tornász juthat be, ugyanazon elvek alapján, mint az egyéni összetettben, vagyis nemzetenként maximum két tornász.

Kovács István, a férfiak szövetségi kapitánya: A csapattal az a célkitűzésünk, hogy kerüljünk be a legjobb tízbe, ez azt jelentené, hogy mindenképpen indulhatunk az őszi, olimpiai kvótaszerző világbajnokságon. Európának tizenhárom helye van a világbajnokságon, de a tavalyi vb-ről három európai nemzet már bejutott. Mint ismeretes, két alapemberünk, Kardos Botond és Tomcsányi Benedek sérülés miatt hiányzik, úgy érzem, ez mentálisan kicsit megviseli a csapatot, de ennek ellenére hibátlan gyakorlatokkal teljesen reális a célkitűzésünk. Mészáros Krisztofer is jó formában van, egyéni összetettben is jó eredményre számítunk tőle, talajon pedig Eb-ezüstérmesként okozhat meglepetést.

Női csapatunkat Kovács Zsófia, Székely Zója, Mayer Gréta, Szilágyi Nikolett és Czifra Bettina Lili alkotja. A háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia ugrásban címvédőkén indul, tavaly ezen a szeren ő győzött a müncheni Eb-n. Együttesünk a szerdai kvalifikációban az utolsó, azaz a negyedik csoportba kerültek, többek között az olaszokkal, franciákkal, németekkel együtt mutatják be gyakorlataikat. A versenykiírás szerint a hölgyek viadala ugyanabban a rendszerben zajlik majd, mint a férfiaké.

Zsofia Kovacs (HUN) regains the European vault title!#Munich2022 pic.twitter.com/Q7rt83Y7iy — European Gymnastics (@UEGymnastics) August 14, 2022

Draskóczy Imre, a nők szövetségi kapitánya: A csapat összeállt, az elmúlt időszak felkészülése jól sikerült, de betegségekből fakadó kisebb nehézségeink még vannak. Nagyon remélem, hogy a szerdai selejtezőre már mindenki teljesen rendben lesz. Kovács Zsófi a Matolay-emlékverseny selejtezőnapján influenzás lett, akkor kértem, hogy ne is folytassa a versenyt, és a gyógyulásra koncentráljon, mivel az Eb az elsődleges. Most úgy tűnik, Zsófi rendbe jött, és az előzetes tervek szerint négy szeren indul majd. A csapatverseny nagyon fontos, hiszen ugyanúgy, mint a férfiaknál, innen lehet továbbjutni az őszi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, ahova az európai kontinens tizenhárom csapatkvótát kapott. Azok az európai együttesek pedig, amelyek a tavalyi vb-n benne voltak a legjobb nyolcban, már automatikusan ott lehetnek az idei vb-n. A célunk mindenképpen az, hogy a csapattal kijussunk az őszi, kvótaszerző vb-re.

Borítókép: Kovács Zsófia ugrásban címvédőként indul, tavaly ezen a szeren ő győzött a müncheni Eb-n (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)