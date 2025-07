Vogelt idézte az újonc kapus, ilyen erődemonstrációra talán még Kemény Dénes sem számított

A párizsi játékokon 8. helyezett, de a csoportkörben Magyarországot és a végül aranyérmes Szerbiát is legyőző ausztrálok egyik legjobbjuk, Luke Pavillard nélkül, de a mieinkhez hasonlóan nyolc olimpikonnal álltak ki. A Varga Zsolt vezette magyar férfi vízilabda-válogatottból a fiatal Nagy Ákos maradt ki, így is három újoncot dobott mély vízbe , Vogel Soma távollétében a Honvéd kapusa, Csoma Kristóf 33 esztendősen debütált világbajnokságon.

A vb-újonc Csoma Kristóf számára is emlékezetes lett a magyar férfivízilabda-válogatott bemutatkozása (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)

Elsöprő kezdés

Alig több mint egy perc után rezdült az ausztrálok hálója, Angyal Dániel középről lőtt védhetetlenül a bal felső sarokba (1-0). Azonnal érkezett a válasz, Nathan Power talált be a rövid felső sarokba.

Nem sokáig maradt döntetlen az állás, a könyökvédővel játszó Vigvári Vince és Fekete Gergő is balról jobb kézzel volt eredményes, a megúszó Vámos Márton ballal vágta a léc alá a labdát (4-1).

A negyed utolsó percében Vigvári Vendel brusztolt ki magának és értékesített egy ziccert (5-1), a retinasérülése miatt maszkot viselő Jansik által kiharcolt időntúli büntetőt Nagy Ádám kihagyta, illetve Nic Porter védte.

Magabiztos vízilabda a válogatottól

Az ausztrálok kapusa a második játékrész elején is kifogott a Fradiból a Marseille-be igazoló pólóson, aki nem csüggedt, és szép gólpasszt adott a meglépő Vigvári Vincének, aki után a szintén a Barcelonetát erősítő balkezes, Burián Gergely is betalált (7-1).

Kezdett szétesni az ellenfél, tegyük hozzá, a védekezésbe beletették a munkát a mieink, és Csomának is akadt egy-két védése.

Vámos Márton újra átlőtte Portert, a csapatkapitány Manhercz Krisztián is hozzászólt, biztosan értékesített egy ötméterest (9-1).

A harmadik nyolc percben alábbhagyott a koncentráció, kimaradtak a magyar próbálkozások. A szélről eredményes Berehulak megtörte a 18 perces (!) ausztrál gólcsendet, Grgurevicsről is lemaradtunk középen, a kettő között mindössze Fekete Gergő pattintott lövése talált utat a kapuba (10-3). Klasszikus szélső gólt szerzett a jobb oldalról a balkezes Burián Gergely és Vámos Márton is,

Csoma Kristóf is hozzájárult a 12-3-as állás kialakításához azzal, hogy – Vogel Somát megidézve – kifogta Jacob Mercep büntetőjét.

Manhercz Krisztiánék a védekezést is komolyan vették (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)

Centergólok, kiütés

Angyal Dániel megúszás után lőtt könnyű góljával lett meg a közte tíz a negyedik negyed elején (13-3). Centergólokkal is megörvendeztették a játékosok Varga Zsoltot, Kovács Péter kétszer, Molnár Erik egyszer köszönt be, utóbbi a kapunak háttal, két védővel megküzdve csavart a hálóba. Nagy Ádám és Jansik is betalált, tovább növeltük a különbséget.

A magyar férfivízilabda-válogatott végül 18-6-ra nyert, azaz 12 góllal verte az előzetesen veszélyes riválisnak tartott Ausztráliát.

Hétfőn (7.45, tv: M4 Sport) Japán ellen folytatja a szereplését a csapat, a csoport első helyéért szerdán (14.45, tv: M4 Sport) – a nyitányon a Japánokat 22-16-ra verő – Spanyolországgal küzdhetnek meg Manherczék. A címben említett korábbi sikerkapitány, Kemény Dénes pedig remélhetőleg a folytatásban is gyönyörködhet a magyar pólósok jó játékában!