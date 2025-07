Már az időpont is megvan: ekkor tér vissza Messi Barcelonába

Több mint húsz év telt el azóta, hogy egy fiatal Lionel Messi először pályára lépett a Camp Nou gyepén, és most végre megvalósulhat az, amiben a szurkolók már régóta reménykedtek: a klub méltó módon elbúcsúzik a klublegendától. A Catalunya Radio úgy tudja, a Barcelona 2026 augusztusára tervezi a nyolcszoros aranylabdás játékos hivatalos búcsúmeccsét. A katalán klub a megújuló Camp Nou újranyitását egybe szeretné kötni az argentin legenda ünnepélyes búcsúztatásával. A klub már a családdal is felvette a kapcsolatot, és a válasz biztató.

Barcelona: Lionel Messi, ha egy meccs erejéig is, de visszatérhet egykori sikerei helyszínére a Camp Nouba (Fotó: AFP/Lluis Gene)

A katalán klubnál régóta napirenden van a gondolat, hogy hivatalos formában is elköszönjenek Messitől, miután 2021-ben – pénzügyi okok miatt – mindenféle búcsúmeccs, ceremónia vagy stadionbeli ünneplés nélkül távozott. Az argentin játékmester azóta a PSG-nél is megfordult, most pedig az Inter Miamit erősíti, de akárhányszor a katalánokról kérdezték, mindig elmondta: a Barcelona örökké ott lesz a szívében, és egyszer szeretne visszatérni, akár csak egy napra is.